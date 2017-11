El desbordamiento del Guadaira, causa del accidente

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apuntado que la causa del descarrilamiento del tren pasajeros de la línea Málaga-Sevilla a su paso por la localidad de Arahal (Sevilla) ha sido el desbordamiento del río Guadaira a causa de las inundaciones en la zona.



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, De la Serna ha explicado que a falta de el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, "no es imprudente" decir que todo apunta a que ese desbordamiento ha provocado el "deslizamiento" del tren de la vía.



En este accidente, que se produjo entorno a las 10.10 de la mañana a ocho kilómetros de la estación de Arahal (Sevilla), han resultado heridas 23 personas, de las 73 que viajaban en el tren.



Tres de ellas están heridas de diversa consideración y han sido trasladas por helicóptero y por carretera tras sufrir fuertes golpes en la cadera o la espalda.



De la Serna ha asegurado que antes del paso del tren "no existía un problema en este lugar" por las inundaciones y el convoy anterior, en sentido Sevilla-Málaga, puso pasar por ese sitio.



El desbordamiento se produjo "con posterioridad" por lo que no se pudo tomar ninguna decisión "para evitar que se hubiese producido el accidente", ha afirmado.



Por eso, ha descartado las críticas de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha exigido hoy a ADIF "explicaciones de por qué ha abierto la vía en las condiciones en las que estaba".



El ministro ha reprochado que Díaz intente "utilizar política y partidistamente este accidente" en vez de ayudar a solucionar la atención a las personas afectadas y la investigación sobre el suceso, ya que no se ha puesto en contacto con el Ministerio ni con el Gobierno "en ningún momento".



Ha aclarado que el tren anterior tuvo que detenerse por un problema de agua en la vía, pero no en el lugar en el que se produjo el accidente, sino que "ya había pasado esa zona y se había comprobado que no había afección", y el tramo inundado se reabrió con suficiente antelación, a las 9.25 horas.





Mensaje de Rajoy

Sigo la evolución de los heridos en el tren descarrilado que hacía la ruta Málaga-Sevilla. Deseo su pronta recuperación y que se restablezca la normalidad en cuanto sea posible. „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 de noviembre de 2017

El presidente del Gobierno,, ha expresado su deseo de que los heridos en el descarrilamiento de un tren en la línea Utrera-Marchena se recuperen pronto y ha confiado en que se restablezca la normalidad cuanto antes en ese tramo ferroviario.Rajoy ha hecho estos comentarios en su cuenta de Twitter después de que 21 personas hayan resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, tras descarrilar esta mañana un tren en el punto kilométrico 22 de la línea Utrera-Marchena, de la que se ha salido de la vía el tercer y último vagón del convoy."Sigo la evolución de los heridos en el tren descarrilado que hacía la ruta Málaga-Sevilla.", ha escrito Rajoy en su cuenta de Twitter poco antes de llegar a Abiyán (Costa de Marfil) para participar en la V cumbre UE-Unión Africana.