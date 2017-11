El hombre que arrancó un trozo de oreja a otro: "Actué para defender a una amiga"

"No fue intencionado, no fui a por él; actué para defender a una amiga". El vecino de Vigo de 42 años acusado de arrancar un trozo de oreja de un mordisco a un conocido se disculpó por lo ocurrido en el juicio celebrado ayer y aseguró que está dispuesto a pagar la indemnización solicitada, que supera los 16.000 euros.

Pero señaló que entrar en prisión le "arruinará" la vida: "Lo siento, lo que hice está mal, pero no quiero ir a la cárcel". José Manuel M.F. aseguró que no fue consciente del mordisco que asestó al herido en el marco del forcejeo que mantuvieron en la terraza de un bar. "Le mordí sin darme cuenta; cuando los policías preguntaron dónde estaba el lóbulo yo no sabía si lo había escupido o tragado...", describió. En la inspección que realizaron los agentes en la zona no se llegó a encontrar el trozo de oreja arrancado.

El Ministerio Público solicita una condena de 4 años y medio de cárcel, junto a la indemnización. "La oreja quedó absolutamente deforme, hubo intencionalidad", señaló la fiscal.