"Yo no tenía la intención, la espada bajó sola", dice el ´asesino de la catana´

"No sé si la sociedad está preparada para mí. Mucha gente me seguirá considerando un monstruo, pero si hubiera conocido las consecuencias no lo hubiera llevado a cabo". Es una de las frases que se podrá escuchar decir esta noche a José Rabadán, conocido como 'el asesino de la catana', en el documental de DiscoveryMax 'Yo fui un asesino'.

En el documental, cuya primera parte se emite hoy en DMAX a las 22:30 y la segunda mañana a la misma hora, Rabadán Pardo da la cara por primera vez diecisiete años después de haber matado con una espada samurái a sus padres y a su hermana de 9 años en el barrio de Santiago El Mayor de Murcia.

"Yo no tenía la intención, fue mi cuerpo. La espada bajó sola", asegura a cámara Rabadán, que quiere mostrar cómo ha rehecho su vida tras aquel asesinato que en el año 2000 conmocionó a la Región de Murcia y a toda España y en el que hace un repaso reviviendo cada momento como si fuera hoy.

Los creadores de la tvmovie han asegurado que se ha elegido este caso porque "está cerrado por la justicia" y su protagonista ha cumplido su condena, actualmente se encuentra "totalmente rehabilitado" y vive "con toda normalidad" con su mujer y su pequeña hija de tres años, integrado en la comunidad evangélica con la que pasó los dos años de libertad vigilada.

Según Juan Moya, director del programa, en el documental ha primado "la objetividad, la neutralidad y el rigor". "Hemos creado un mosaico de testimonios con mucha documentación para que el espectador tenga información suficiente y se haga su propia opinión porque, a día de hoy, -ha dicho Moya- ni los expertos saben qué pasó".