Caso Diana Quer | Detenido el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer y su mujer

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre relacionado con la desaparición de la joven Diana Quer en el municipio de A Pobra do Caramiñal. La detención, según Espejo Público, surge después de una denuncia a un feriante por intento de abuso sexual en la comarca en la que desaparició Diana Quer. Esa denuncia ha dado un vuelco a la investigación, que se ha reactivado por parte de la UCO en plenas fiestas navideñas.



Se trataría de un hombre apodado "El Chicle", casado y con un hijo, de unos 35 años, "con familia e integrado en la sociedad", pero violento, con antecedentes por agresión sexual y drogas. Además, conocería en detalle la red de carreteras principales y secundarias de la comarca.



El detenido estaba en la feria de A Pobra do Caramiñal cuando desapareció Diana. No dormía allí, con lo cual, en la investigación encaja que pudiese estar en el coche al que se vio entrar a Diana.



También se ha arrestado a su mujer, se ha registrado su domicilio y se ha requisado su vehículo. Ambos detenidos serán trasladados a Comandancia de A Coruña, pero se desconoce cuándo. La mujer permanece detenida, de momento, en el cuartel de Padrón.





Denuncia por intento de secuestro

La víctima habría identificado al agresor entre diferentes fotos que le mostraron los agentes de la Guardia Civil.

La chica aportó datos que permitieron avanzar en la identificación del vehículo del hombre. Según fuentes próximas a la investigación, el detenido estaba ya en la órbita de los investigadores, que incluso le tomaron declaración en su momento.

Fue la denuncia de una joven por unla que ha desencadenado esta detención. Según fuentes de la Guardia Civil, el pasado martes 26 de diciembre una joven denunció ante la Guardia Civil que en Boiro un hombre le intentó robar el móvil, la amenazó con un cuchillo y trató de introducirla en el maletero de un vehículo.Por ello, la Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación por intento de robo y tentativa de secuestro.

Con todo, pese a los datos que van trascendiendo, se pide prudencia ante las conclusiones sobre la detención y los vínculos entre ambos casos.