Caso Diana Quer | Los seis misterios del caso Diana Quer

Ya han pasado seis meses. Los investigadores no han escatimado recursos, pero todavía no hay respuestas. Búsquedas sobre el terreno al principio, interrogatorios a familiares y a un amplio entorno de amigos y conocidos tanto en Galicia como en Madrid, complejas pesquisas técnicas en las que se desplegaron numerosos efectivos y medios...



Para la Guardia Civil siempre ha sido un caso prioritario. Pero las preguntas a las que los más de cien agentes que han llegado a trabajar en el caso se han afanado en dar respuesta siguen abiertas. ¿Qué le pasó a Diana Quer la madrugada del 22 de agosto cuando volvía a su casa de veraneo de A Pobra tras divertirse en las fiestas con sus amigos? ¿Dónde está? Muchas sombras han rodeado desde el inicio uno de los sucesos con mayor difusión mediática que se recuerdan en Galicia.



-¿Por qué no contestó Diana al último mensaje de WhatsApp?

-¿A qué hora se pierde la señal de su teléfono móvil?

-¿Regresó o no a su casa para cambiarse de ropa?

-¿Qué ocurrió después de que su móvil se apagase en Taragoña?

Escasos días después de desaparecer trascendían los inquietantes mensajes que la joven envió esa madrugada a un amigo de Madrid, cuando regresaba sola a casa, en la que le decía que se estaba "acojonando" ya que un "gitano" la llamaba y le decía "morena ven aquí". Pero a la pregunta "¿y qué le has dicho?" que le lanzó su interlocutor ya nunca contestó. ¿Por qué no lo hizo? ¿Algo se lo impidió? Tras desvelarse esta comunicación por WhatsApp se apuntó a que esa pista había sido investigada y descartada. ¿No tienen nada que ver estos mensajes con su desaparición? La incógnita de porqué la chica nunca respondió sigue muy presenteEn un caso con muchos enredos, la hora en la que se le pierde la pista fue uno de ellos. Lo que parece no tener vuelta de hoja es que, desde A Pobra, se movió en un coche que recorrió la autovía AG-11 hasta la vecina localidad de Rianxo, donde, en Taragoña, su teléfono se apaga. Al principio no se ponía en duda que la señal de ese móvil se perdió a las 04.15 horas de esa madrugada del 22. Pero un informe técnico de la Guardia Civil supuestamente adelantaba la hora a las 02.51, apenas un cuarto de hora después de que la joven enviase los mensajes sobre el hombre que la acosaba. Una hipótesis que se desvelaba el pasado octubre, 40 días después de la desaparición.La teoría de que ya estaba antes de las tres de la madrugada en Rianxo, a 20 kilómetros de A Pobra, parecía echar por tierra avanzada la investigación otra de las hipótesis que parecían darse por ciertas hasta entonces: la de que la joven, de regreso de las fiestas, llegó a ir a casa a cambiarse de ropa, al parecer con intención de abrigarse, antes de salir únicamente con su teléfono y las llaves de casa. No le habría dado tiempo. ¿Lo hizo o no? Sus ya famosos shorts rosas fueron hallados en su habitación. ¿Nunca llegó a ponerlos esa noche? ¿Salió con otros pantalones cortos similares que dieron pie a la confusión? Este detalle generó un sinfín de dudas.



Es la gran incógnita y sin duda en la que los agentes trabajan con más ahínco buscando respuestas. Las antenas repetidoras evidencian el movimiento de su teléfono mientras estuvo encendido. Pero en Taragoña se apaga. En ese punto de Rianxo hubo amplios rastreo. ¿Hacia dónde se dirigió después el vehículo en el que viajaba la joven, no se sabe aún si a la fuerza o voluntariamente? Y sobre todo: ¿qué coche era? ¿Con quién estaba Diana? Las pesquisas se centran en identificar ese automóvil. Algo que resulta clave para aportar luz al caso.



-¿Quién arrojó a Taragoña el Iphone de la víctima?



Uno de los pasos de gigante que dio la investigación del caso Diana fue el hallazgo del Iphone 6 de Diana Quer bajo el puente de Taragoña, justo en el lugar donde se le pierde la pista. La aparición de este teléfono dio gran esperanza a los investigadores, que centraron todos sus recursos en recuperar el matrecho teléfono (tenía golpes y estaba dañado por el agua salada) para ver si aportaba alguna pista de la que tirar. Sin embargo, el paso del tiempo sin ninguna evidencia clara desde que se dio con el terminal telefónico apuntan a que éste no ha resultado útil para desvelar el misterio de lo que le ocurrió a la joven madrileña.

¿Quién envió el misterioso correo electrónico a nombre de Diana?

Si las sombras ya enredaban desde el inicio el caso de Diana Quer, la irrupción de un misterioso correo electrónico supuestamente escrito por la joven en la que decía estar bien todavía aportó más confusión. El email le llegó a la asociación SOS Desaparecidos. La investigación dio por hecho desde un inicio que ese texto no había sido escrito por la joven. ¿Quién lo hizo? ¿Con qué intención?