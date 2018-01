La Guardia Civil "reevaluará" los casos de violaciones de la última década

"Vamos a reevaluar los casos de agresiones sexuales. ¿Qué paso entre 2005 y 2016, periodo que va desde la denuncia por la violación a su cuñada hasta la desaparición y muerte de Diana Quer?", se preguntó el coronel Francisco Javier Jambrina en relación a la posible implicación de El Chicle en otros delitos de carácter sexual, quien también adelantó que se reevaluarán los casos de personas desaparecidas en la demarcación coruñesa.

El máximo responsable gallego de la Guardia Civil descartó que el caso de Manuela Lorenzo, una septuagenaria desaparecida en la parroquia de Bealo (Boiro) en julio de 2015, estuviese vinculada a José Enrique Abuín Gey. El responsable de la investigación señaló que el perfil de las víctimas de El Chicle es el de "chicas jóvenes". Expuso además que su cuñada tenía 17 años en el momento en que denunció la violación, Diana contaba con 18 y su última víctima, la joven que logró escapar de su maletero en Boiro, tenía 28 años pero "aparentaba entre 18 y 20 años". Tras la reapertura del caso por parte del Juzgado de Instrucción 1 de Ribeira, la Guardia Civil espera realizar la inspección ocular y un registro en profundidad de la nave en la que se halló el cuerpo. Se trata de una fábrica de propiedad "privada" para lo que se necesita una orden judicial. "Si la familia (de Abuín) hubiera mantenido su coartada, el cuerpo de Diana no habría aparecido", explicó el coronel Francisco Javier Jambrina dado que si el acusado no les hubiera llevado no la hubieran encontrado.