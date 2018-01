El padre de Diana: "Pido a Dios que concluya con una condena que sea ejemplar"

El padre de Diana Quer, Juan Carlos, confió ayer en que se imponga una "condena ejemplar" para el autor confeso de la muerte de su hija, José Enrique Abuín, conocido también con el sobrenombre de El Chicle, que desde el pasado día 1 permanece ingresado en la cárcel coruñesa de Teixeiro. A través de un comunicado, el progenitor de Diana ha expresado el "infinito dolor" que siente por el fallecimiento de su hija, cuyo cadáver se ha descubierto tras más de 16 meses de "angustia e incertidumbre" sobre su paradero "en los que ni un solo día" dejó de pensar en ella.

A ello se suma ahora, añade Juan Carlos Quer, el "largo" procedimiento judicial para determinar la responsabilidad penal de El Chicle. "Pido a Dios que el procedimiento concluya con una condena que sea ejemplar, y que sirva al menos para que el culpable no pueda volver a cometer horribles crímenes contra otras mujeres", señala el padre de Diana. Su confianza en la justicia es "total", añade en el comunicado.

"La misma confianza que desde el primer día tuve en la Guardia Civil y todo el equipo de investigadores que han trabajado sin descanso para esclarecer qué sucedió con Diana. Mi agradecimiento es absoluto y eterno. También lo es para las muestras de cariño y apoyo que yo, y mi familia, hemos recibido a lo largo de todos estos meses, así como para todos aquellos ciudadanos que han colaborado desde la desaparición de mi hija", asegura.

Sin embargo, el padre de Diana apela a la intimidad de la familia y reclama un trato ético y digno en las informaciones que se publican para "no incrementar aún más el dolor de la familia". "La desaparición de mi hija Diana suscitó desde el principio un gran interés mediático y social. En estos momentos, no puedo dejar de acordarme de todas las madres y padres, de todas las familias, que tienen a un ser querido desaparecido. Son miles de casos en toda España. Comparto su dolor, y les deseo lo mejor", concluye Juan Carlos Quer. Por su parte, la madre -Diana López-Pinel- se personará como acusación particular en la causa judicial que investiga la muerte de su hija, según avanzó a Europa Press su abogado, Pedro Víctor de Bernardo.

La petición de personación en el procedimiento se formalizará hoy mismo, tras la reapertura de la causa en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ribeira (A Coruña), ya que el caso se había archivado provisionalmente en abril del pasado año por falta de indicios.

A la espera de que continúe la investigación, De Bernardo considera que el resultado del informe forense puede ser "determinante y fundamental" para esclarecer los motivos de la muerte de Diana Quer, y de esta forma el tipo delictivo por el que pueden acusar a El Chicle.

El abogado de la madre de Diana Quer realizó una valoración "positiva" de la rueda de prensa de este miércoles de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Comandancia de A Coruña y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

De Bernardo mostró su "apoyo y agradecimiento por su trabajo especialmente a la UCO y a todo el dispositivo de las autoridades desplazado hasta A Coruña".