Caso Diana Quer | El juez ratifica prisión para El Chicle

El juez de Ribeira encargado del caso Diana Quer ha ratificado -según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia- la prisión para José Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor confeso, de la muerte de la joven madrileña Diana Quer López Pinel y en prisión provisional decretada por el Juzgado 3 de Ribeira el pasado 1 de enero. El Chicle ha vuelto hoy a los juzgados de la localidad donde estaba citado a declarar ante el juez del caso, el titular de Instrucción 1, que ha reabierto la causa tras el hallazgo del cuerpo de la joven en el pozo de la nave rianxeira de Asados, donde Abuín la tiró desnuda y lastrada por bloques de hormigón hace ya 500 días. Abuín llegaba al juzgado a las 10.40 horas, veinte minutos antes de lo previsto y, acompañado de dos letrados de su defensa, se ha acogido de nuevo a su derecho a no declarar, una estrategia que se enmarca en la prudencia ante los detalles revelados que invalidaban su declaración ante la Guardia Civil en la que hablaba de atropello accidental.

La mujer de El Chicle, Rosario Rodríguez, sí ha declarado ante el juez, que la mantiene como investigada, y queda en libertad sin medidas cautelares. Rosario llegaba a los juzgados de Ribeira a las 9 de la mañana y, dos horas después, salía bajo la figura de investigada (antigua imputación) al entender el juez que "no puede descartarse en el momento actual la participación en los hechos de su esposa". Rosario, detenida con su marido, quedó en libertad tras declarar ante la Guardia Civil y retirar la coartada que había prestado a su marido asegurando que la noche en que desapareció Diana Quer ella estaba con él, extremo que ha confesado ahora que no era cierto. Asegura que no creía que su marido tuviera nada que ver con el crimen de la joven, pero el juez no tiene todavía claro si además de la coartada falsa le hubiera podido prestar otro tipo de ayuda.



En el auto de reapertura, el juez ve indicios de delitos de detención ilegal, de carácter sexual, de homicidio e incluso asesinato. Por todo ello será interrogado hoy El Chicle.

Una hermana de Rosario será citada, aunque como testigo, con su marido pues también prestaron coartada falsa a su cuñado. Aunque al igual que Rosario aseguran que creían que Abuín no tenía nada que ver con el crimen de Diana Quer.

INVESTIGACIÓN

El auto judicial recuerda que la causa se sobreseyó el pasado mes de abril al no poder ser dirigida frente a persona alguna determinada, pero a raíz de las últimas investigaciones policiales practicadas, "se desprende la existencia de nuevos elementos fácticos que corroboran los indicios anteriormente existentes respecto a la posible comisión de un delito de detención ilegal, existiendo asimismo indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato, al haber sido hallado un cadáver que correspondería a la persona desaparecida, existiendo igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delitos contra su libertad sexual". Unos hechos, se indica en el auto, atribuidos José Enrique Abuín.



Las actuaciones remitidas por el juzgado de guardia a Instrucción 1 de Ribeira, incluyen las investigaciones por el intento frustrado de rapto de una joven en Boiro el día de Navidad, el 25 de diciembre de este año, atribuido también a El Chicle, causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 del mismo partido judicial en las diligencias previas 698/2017. El juez de Instrucción 1 deriva al otro juzgado las diligencias de Boiro al considerar "que en caso de tramitación conjunta podría suponer una excesiva complejidad o dilación para ambos procesos, tratándose además de hechos separados notablemente en el tiempo".

El juez concluye que como diligencias a practicar en el momento actual procede la toma de declaración en condición de investigada de Rosario así como la incorporación a la causa de sus antecedentes penales.