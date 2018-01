A la espera de la autopsia, solo Abuín sabe cuándo y cómo murió la joven madrileña

Sólo José Enrique Abuín Gey, El Chicle, sabe cuándo y cómo falleció Diana Quer, al menos hasta que se conozca el resultado de la autopsia, según reiteró ayer el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, quien recibió las felicitaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con ocasión de la inauguración de la ampliación de la AP-9.

El responsable de la benemérita en Galicia, expuso que la nave de Asados, en la parroquia rianxeira de Taragoña en la que fue hallado el cadáver de Diana Quer, no se registró porque "no había indicios racionales de que allí hubiera pasado nada", pese a estar situada a escasos metros de la casa de los padres del principal sospechoso y ahora autor confeso del crimen, José Enrique Abuín Gey. "Se trata de una propiedad privada y no había indicios racionales de que allí hubiera pasado nada. No se puede entrar en una propiedad privada simplemente porque está abandonada", manifestó.

A preguntas sobre si será posible determinar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, ha comentado que "eso es un problema médico-forense". "Policialmente no es posible, salvo que lo diga él", añadió, antes de apuntar que desde el punto de vista médico-forense desconoce "si eso va a ser posible o no". Por otra parte, indicó que tal vez El Chicle amplíe detalles en su comparecencia de hoy ante del juez de Ribeira. Una vez detenido Abuín, al ser reconocido por el intento frustrado del rapto de otra joven en Boiro el pasado 25 de diciembre, tras varios interrogatorios en el cuartel de A Coruña decidió finalmente mostrarse colaborador con la Guardia Civil. Era la 01.30 de la madrugada y la Guardia Civil desplegó un protocolo especial para llevarlo a la nave de Taragoña donde mostró el pozo en el que estaba el cadáver.

El comandante Reina, que dirigió la investigación, manifestó por su parte en Espejo Público que la autopsia "nos va a decir mucho", a la vez que reitera que Abuín es "un profesional de la mentira, un embaucador". Expuso que la Guardia Civil espera "que los huesos de Diana estén en buen estado de conservación y que nos digan si hubo atropello. Estoy esperanzado que nos den mucha información". Y es que Abuín sólo admitió inicialmente una muerte accidental.