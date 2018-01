Su abogado espera la autopsia: "Si nos mintió dejaremos la defensa, podemos hacer el tonto, pero no tanto"

Tajante y a la vez cauto. El abogado de El Chicle, José Luis Sierra, visitó en la mañana de ayer al autor confeso de la muerte de Diana Quer en el penal de Teixeiro e indicó que será el próximo lunes, cuando reciba los primeros datos del informe preliminar de la autopsia a la joven cuando determine su estrategia de defensa: si los forenses hallaron vestigios o señales de agresión sexual o violación dejará el caso mientras que si se corrobora la versión de Abuín Gey -que afirma atropelló mortalmente a la joven madrileña- continuará con su asistencia letrada. "Ayer (jueves) se volvió a hablar con él y nos sigue diciendo esa misma versión", ha reivindicado, para señalar que Abuín mantiene que "ha sido un accidente con un automóvil". "Como defensa esperemos que sea cierto, si no es así nos planteamos un escenario muy distinto, no ya como defensa, sino apartarnos del asunto", explicó a su salida del centro penitenciario, al que acudió además de a visitar a otros clientes a trasladar ropa a El Chicle.

Al respecto, Sierra recalcó que se apartarán "por una simple cuestión de confianza". "Si el cliente nos miente, nosotros podemos hacer el tonto, pero no tanto", ha sostenido, para recordar que si se demuestra que hubo agresión sexual, deja la defensa. "Lo hemos dicho muchas veces y sí", ha afirmado.

Será el lunes por la tarde, concretamente a partir de las 16.30 horas, cuando el letrado se pronuncie sobre su personación en el caso, si bien apuntó que no hará caso de las "filtraciones" que se han realizado estos pasados días sobre este informe preliminar de la autopsia. "Esperemos que el lunes sepamos algo más de una manera fidedigna, porque ahora mismo es todo una especulación", explicó, para añadir que el jueves se preguntó específicamente en el juzgado de Ribeira si había llegado ese informe preliminar y les "dijeron que no existe". "Y hoy -por ayer- nos consta que no hay ese informe", apostilló José Ramón Sierra.

En relación a la línea de defensa ha defendido que siguen la "lógica". "Hasta que sepamos el informe preliminar no vamos a declarar porque ya declaramos en su día en Comandancia de la Guardia Civil y no tiene sentido declarar", ha explicado. Preguntado sobre la versión de lo ocurrido del autor confeso de la muerte de Diana Quer, su abogado ha recordado que "ha dado una versión de cómo se produjeron los hechos y en su segunda declaración la mantiene y sigue manteniendo esa versión".

El abogado coruñés también habló sobre la situación personal de Abuín en la prisión herculina e indicó que se encontraba "bien". "Está con un preso de especial seguimiento, sin ningún tipo de problema. Hay un protocolo especial que se sigue con este tipo de presos que se está cumpliendo sin ningún tipo de incidencia". Además, ha indicado que desde ayer por la tarde "puede recibir visitas" al finalizar la medida de incomunicación establecida por el juez, "pero la familia no va a venir". "Mi consejo es que no vengan", manifestó Sierra en relación a la presencia de medios de comunicación en las inmediaciones.

Nuevos registros en Rianxo

A la espera de nuevas actuaciones que determine el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira en el marco de la instrucción de la causa sobre la desaparición y muerte de la joven Diana Quer, previsiblemente en próximos días la Guardia Civil llevará a cabo un nuevo registro de la nave de Rianxo (A Coruña) donde fue hallado el cuerpo de la chica. El Juzgado de Instrucción 1 de Ribeira ratificó el jueves la medida de prisión provisional y sin fianza por los supuestos delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual.