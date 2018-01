La madre de Diana: "Muchas seguirán viviendo gracias a ti"

La madre de Diana colgó ayer en su cuenta de Instagram un mensaje a su hija: "Así es como te siento, tan cerca Diana... Como siempre hemos estado y seguiremos estando, no puedo expresar con palabras el dolor que siento dentro de mí, pero me consuela saber que nuestros corazones seguirán latiendo juntos en el mío. Has sido la mejor hija que podía tener y ojalá sientas lo orgullosa que me siento de todo el bien que has hecho a todos los que has tenido alrededor. Tu bondad no tenía límites y seguirá haciendo el bien desde donde estés para que nadie sufra lo que lamentablemente te ha tocado a ti. Pero acuérdate de lo que siempre te dije: Dios te escogió como una de sus mejores guerreras para la batalla más dura. Muchas seguirán viviendo gracias a ti, hay un antes y un después de tu existencia, viniste a cumplir una misión como ángel que eras, seguro que Dios te arropará entre sus brazos como hacía yo aquí en la tierra. Te amo más de lo que jamás pensé que se podría y eso me lo enseñaste tú".

Diana López Pinel, junto a su hija Valeria, promocionan en las redes sociales la campaña contra la derogación de la prisión permanente revisable emprendida por Rocío Vieitez, la madre de las dos niñas asesinadas por su padre en Moraña en el 2015, que suma ya más de 52.500 apoyos. Y es que la familia de Diana pedirá esta pena si se demuestra el asesinato y agresión sexual a la joven, siempre y cuando no se derogue en el Parlamento.