La gemela de Rosario, en la denuncia contra su cuñado: "No sé las veces que me violó"

Diana Quer y la joven de Boiro que logró escapar de sus garras no fueron ni las primeras ni las únicas víctimas de El Chicle. La hermana gemela de Rosario denunció hace 12 años a José Enrique Abuín por una agresión sexual por la que no fue condenado al archivar el juzgado las actuaciones por falta de pruebas, tras la petición de la Fiscalía. Como ocurrió con Diana, su mujer también le facilitó una coartada a Abuín que le permitió salir airoso del procedimiento. La esposa no creyó a su hermana entonces a pesar de la declaración policial que ofreció en la Guardia Civil.

Según se desprende de esta denuncia, la joven "estaba delante de mi casa esperando al autobús para ir al instituto cuando se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a Rianxo. Aparcó el coche en un descampado, junto a la capilla. Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Me cogió el móvil, lo guardó en el lateral del coche y no me lo devolvió", señaló la joven en su día, cuando puso la denuncia, según informaron varios medios televisivos.

Siempre según el testimonio de la cuñada de El Chicle, esta, que era menor de edad, se desnudó porque "tenía miedo". Acto seguido, Abuín le pidió que le hiciera una felación y ésta se negó. "Sacó una caja de condones que tenía en la guantera del coche y me dijo que eligiera un sabor. Como me negué a hacerlo, me dijo que mejor entonces me violaba. Se puso el condón y me penetró varias veces, aunque no consigo recordar las que me violó, eyaculó en una ocasión y no se cambió de condón. Duró unos 10 minutos", relató en su denuncia, que recoge también las amenazas hacia su familia que le profirió.