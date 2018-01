El Juzgado de Noia podría reabrir la causa de violación archivada en 2005

La denuncia por violación que presentó la cuñada de El Chicle en el año 2005 podría reabrirse ahora en el Juzgado de Noia si aparecen datos nuevos y el caso no ha prescrito. El Juzgado de Instrucción 1 de Ribeira estudia la documentación aportada ahora por la Guardia Civil para ver si procede o no la deducción de testimonio, para lo que tendrían que aparecer nuevos elementos de convicción. Después será el Juzgado de Noia, que en su día archivó el asunto, el que determine si reabre o no el caso a la vista de los datos que se aporten desde el de Ribeira y siempre que no haya prescrito el delito, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.