Su abogado, que debe decidir si sigue con el caso, lo visitará hoy

Si no hay cambios de última hora, José Enrique Abuín Gey recibirá hoy en A Lama la visita de su abogado, el penalista coruñés José Ramón Sierra. Una de las cuestiones que planea sobre el caso es si este letrado seguirá o no con la defensa de El Chicle. El jurista había adelantado que dejaría de representar al presunto homicida si la autopsia al cadáver de Diana Quer revelase indicios de agresión sexual. Lo cierto es que el informe preliminar no ha podido determinar esta cuestión, por lo que se harán pruebas complementarias. Pero lo que sí evidencia la necropsia es que el investigado mintió a su abogado al menos en otra cuestión que no es nada baladí. La causa de la muerte de la joven. En todas las comunicaciones que tuvo con su letrado Abuín le insistió en que Diana pereció a causa de un atropello "fortuito". Pero los forenses han acreditado que la chica falleció por estrangulamiento.

El abogado defensor siempre ha señalado que su cliente nunca reconoció haber asfixiado a la joven, manteniéndose ante él en la versión del atropello mortal. "Lo importante es que no haya agresión sexual", afirmaba Sierra recientemente sobre el hecho de si dejará o no la defensa de El Chicle. Ante la pregunta de qué haría si el informe de los forenses, como así ha ocurrido, apuntaba al estrangulamiento, indicaba que "valoraría" si seguir o no representándolo. Una decisión que, con toda probabilidad, adoptará en breve.