El reto de probar una agresión sexual

"En Medicina nada es imposible, solo altamente improbable". A esta máxima se agarran muchos forenses cuando, por las circunstancias en las que aparece un cadáver, dar respuesta a la causa de una muerte violenta o a otras muchas cuestiones clave que rodean un crimen se torna en una labor especialmente compleja. En supuestos así no se ahorran esfuerzos y la norma que se suele seguir es agotar todas las pruebas que la ciencia pone a disposición de estos expertos para tratar de despejar interrogantes, para intentar hallar el mínimo indicio que permita aclarar lo que le ocurrió a la víctima. En el caso de Diana Quer, el motivo de su muerte no arroja dudas. El informe antropológico forense preliminar apunta, sin desvíos, a que fue estrangulada. Pero, al menos por ahora, no se ha podido determinar si sufrió o no una agresión sexual. Se necesitarán pruebas complementarias.

Aunque no trascendió, en este tipo de casos los análisis se realizan en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, laboratorio de referencia, y suelen abarcar cuatro ámbitos: biológico, histopatológico, criminalístico y toxicológico. En todo caso, pese al proceso de saponificación del cuerpo de la joven madrileña que favoreció su conservación pese a los casi 500 días transcurridos desde su muerte, forenses consultados por FARO ven "prácticamente imposible" que se pueda aclarar a través de la medicina legal si hubo un ataque sexual. "Va a ser muy difícil", coinciden varios expertos. El agua en el que estuvo sumergido el cuerpo se torna para esta cuestión en un enemigo importante. "Si el agua lo arrastró todo, va a ser complejo encontrar algo; se suele llevar los indicios biológicos", explican. Por ejemplo, favorecería la desaparición de posible restos de semen u otros fluidos. ¿Y lesiones en los tobillos, las rodillas, los muslos... que pudiesen ser compatibles con una violación? "Pese a la saponificación va a ser difícil hallarlas, a no ser que sean muy evidentes, muy groseras; y eso no es lo más frecuente, lo habitual es que sean sutiles", afirma un profesional.

Pese a las dificultades -y tras el informe previo realizado por los patólogos de la sede del Imelga de Santiago junto al especialista Fernando Serrulla de la Unidad de Antropología Forense del Hospital de Verín-, las muestras y tejidos recogidas del cuerpo de Diana serán sometidas a más análisis para intentar despejar si hubo agresión sexual -entre otras cuestiones-. Los expertos consultados resumen las pruebas a las que se suele acudir en casos en los que se dan estas circunstancias: