El estado anímico del preso: "Muy flojo; creo que arrepentido"

José Ramón Sierra era hasta ayer la única persona, a excepción de los funcionarios de los penales de Teixeiro y A Lama, que habían estado cara a cara y a solas con El Chicle. Del estado anímico del ya su excliente también habló el letrado ante los medios para definirlo como "muy flojo" y "bastante mal". Pero fue más allá en su consideración al creer que José Enrique Abuín Gey "está arrepentido".

El traslado esta semana del autor confeso de Diana Quer desde la cárcel de Teixeiro a la de A Lama se había justificado para reforzar su seguridad por la presencia en la coruñesa de reclusos pertenecientes a miembros del clan de narcotraficantes Os Fanchos. Sin embargo, Sierra asegura que Abuín Gey "no" le transmitió ni en el antiguo centro ni en este último sentirse "amenazado". "Yo en Teixeiro también lo vi tranquilo", indicó.

Sierra también respondió a las preguntas sobre la posibilidad de que El Chicle esté implicado en agresiones sexuales cometidas contra otras mujeres. A su juicio "no" hay riesgo de que aparezcan casos que puedan vincularse con el que fuera su cliente y hasta hizo hincapié en que la supuesta agresión a su cuñada "no fue ni objeto de acusación por el Ministerio fiscal". "Pasara lo que pasara lo sabrá él, lo sabrá Dios, lo sabrá el juez, lo sabrá el fiscal... Él no ha sido condenado, no tiene antecedentes por este tema, por tanto, hay que ceñirse a la realidad de lo que pasó", resaltó.

El jurista reconoció como "no" habitual que un abogado renuncie a la representación de su cliente y preguntado por si ve a Abuín dispuesto a declarar ante el juez, precisó que, una vez que tenga una nueva dirección jurídica, tendrá que analizar esta cuestión con su letrado correspondiente y "tomar una decisión".

De todos modos apuntó que hasta este momento "no tenía sentido" que Abuín Gey se prestase a llevar a cabo una reconstrucción de los hechos toda vez que se había acogido a su derecho a no declarar. "Si él no declara tampoco va a participar activamente en esa diligencia. Lo que se haga en el futuro va a depender exclusivamente de él y de su nuevo letrado y esperemos que lo aconseje correcta y oportunamente", zanjó.