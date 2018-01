Al menos tres abogados muestran interés por defender a Abuín tras renunciar su letrado

José Enrique Abuín Gey, El Chicle, se queda, al menos por ahora, totalmente solo. Su abogado, el penalista coruñés José Ramón Sierra, formalizó ayer una decisión que sopesaba desde hacía tiempo y renunció a seguir defendiendo al autor confeso de la muerte de Diana Quer. "Dejamos la defensa ya que para llevar cualquier asunto penal es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo y ejercerlo con pasión y amor a la profesión; y difícilmente en este instante puedo hacerlo", afirmó. No desveló los motivos concretos que trasladó a su cliente en la conversación que mantuvo con él en la prisión de A Lama por formar parte del "secreto profesional". Este jurista ya había adelantado que dejaría de representar a El Chicle si se demostraba que Diana sufrió agresión sexual. Esto aún no pudo ser determinado y precisará de pruebas complementarias, pero el investigado mintió a su letrado en otra importante cuestión: la causa de la muerte. Frente al atropello mortal fortuito que expuso el imputado a su abogado y en las declaraciones oficiales ante la Guardia Civil, la autopsia indica con rotundidad que la joven fue estrangulada.

La de ayer era la primera reunión del abogado con Abuín Gey tras conocerse el informe preliminar de la autopsia que echa por tierra la versión del investigado sobre la causa del fallecimiento de Diana. Lo que no parece es que El Chicle tenga problemas para encontrar un nuevo letrado. De hecho, desveló José Ramón Sierra, ayer mismo por la mañana ya hubo letrados que "voluntariamente" le transmitieron su intención de defender al rianxeiro. Concretamente, al menos tres abogados se pusieron en contacto con el penalista coruñés mostrando su interés por el caso.

En los círculos de juristas de A Coruña esta cuestión era tema de conversación e incluso se comentaba que había profesionales que incluso estarían dispuestos a ejercer esta labor gratis. "Él no puede quedar indefenso; para hacer efectiva nuestra renuncia tiene que procederse previamente a proporcionársele un abogado que lo asista", explicó Sierra, que llegó al penitenciario pontevedrés con una bolsa con ropa para el reo. Cuando no se cuenta con un abogado particular, se procede a designarse uno de oficio, algo que aquí, por el interés mostrado ya por juristas, parece que no sería necesario.

En su comparecencia ante el penal pontevedrés el letrado aseguró que El Chicle no ha llamado "a nadie de su familia" por teléfono desde su ingreso en prisión el 1 de enero. Sin embargo, pese a lo dicho por el abogado, El Chicle llamó por teléfono a su madre tras su llegada a la cárcel de A Lama, tal como publicó este periódico en rigurosa exclusiva. Y lo hizo para pedir que lo visitara en el penal pontevedrés, al que fue trasladado desde Teixeiro.

Sobre si los datos del informe preliminar de la autopsia conocidos el jueves influyeron en su renuncia, incidió sin embargo en el carácter "preliminar" del documento. "Hay que hacer una serie de estudios complementarios, de toxicología fundamentalmente, analizar más cosas y luego habrá un informe definitivo; ese informe no está y, por tanto, no es concluyente", subrayó.

Con todo, señaló que "es evidente" que "no parece que se pueda acreditar ningún tipo de delito contra la libertad sexual de lo analizado hasta ahora". "Para nosotros eso era muy importante", indicó. "Espero que sigan en la misma línea los resultados de las pruebas y que sigan llegando a la conclusión de que esta pobre chica fue objeto de lo que fue objeto, pero no de un delito contra la libertad sexual", apuntó. La autopsia no acredita pero tampoco descarta una agresión sexual, por lo que habrá estudios complementarios.

Sobre como se tomó El Chicle quedar sin abogado, Sierra fue claro. "Lo tomó mal", dijo. Al parecer, junto a la pérdida de confianza, el tema económico por la minuta del letrado también habría influido.