Familias de jóvenes asesinados acuden hoy a una misa por la muerte de Diana Quer

La familia y amigos de la joven Diana Quer celebrarán una misa en su honor esta noche en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Además de dar su último adiós a la madrileña estrangulada a manos de José Enrique Abuín Gey, en prisión preventiva por estos hechos, sus allegados han querido contar no solo con conocidos de la joven sino también con todos aquellos que participaron en los cerca de 500 días de infructuosa búsqueda.

Rastreos en montes de la comarca de Barbanza o arduas investigaciones en los despachos y cuarteles gallegos, fueron muchos los voluntarios y agentes que participaron en esta labor y ahora la familia Quer López-Pinel ha querido también mostrar su agradecimiento. Por ello, a esta misa asistirán los alcaldes de A Pobra do Caramiñal, lugar de veraneo de Diana y municipio en el que desapareció, y de Rianxo así como una representación de Protección Civil de A Pobra do Caramiñal. La familia quiere agradecer a todos ellos "su inmensa ayuda desde los primeros momentos de la desaparición de Diana y a través de ellos mandar un profundo reconocimiento al pueblo gallego y al resto de los ciudadanos españoles por sus constantes muestras de apoyo y cariño", reflejaba el comunicado emitido por los allegados de Diana.

Asimismo, acudirá una representación de la de la Guardia Civil, por su trabajo "sin descanso, profesionalidad y humanidad". La familia agradece la colaboración del Ayuntamiento de Pozuelo, que estará representado por miembros de la Corporación y por su alcaldesa. Además, han querido hacer "un recuerdo solidario" para los familiares de otras víctimas y desaparecidos.

Y por ello, acudirán Rocío Viéitez, la madre de Amaia y Candela, las niñas asesinadas por su padre David Oubel en su casa de Moraña, Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mariluz cuya muerte cumplió 10 años, Antonio del Castillo, progenitor de Marta del Castillo, y Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos hermanos de Córdoba fallecidos a manos de su padre José Bretón, con quienes comparten su "profundo dolor por la trágica pérdida" de sus hijos.

Últimas palabras de Diana

A pesar de contar ya con el autor confeso de su muerte, los agentes tratan de averiguar cómo falleció Diana y qué pasó aquella madrugada del 22 de agosto en A Pobra. Uno de los feriantes que se encontraba esa noche en las fiestas fue testigo del posible encuentro de El Chicle con Diana antes de su secuestro. "Escucho como una discusión, pensé que era entre una pareja y no le di importancia. Pero luego me llamó la Guardia Civil para interrogarme" .

Y es que este joven pudo haber escuchado como Diana le gritaba a Abuín y este la coaccionaba para que no escapase. "Ella, que no tenía acento gallego, le decía déjame en paz y él espera, espera, espera", afirma el joven que aseguró que la conversación duró "no más de 3 minutos" y tampoco llegó a escuchar "ningún golpe ni ningún atropello".