'El Chicle' en su última caza: "Si gritas te rajo, ¡métete en el coche y dame el móvil!"

El principal detonante para el arresto de José Enrique Abuín, 'El Chicle', como autor de la muerte de Diana Quer fue el intento de asalto a una joven en Boiro el día de Navidad. La joven grabó sin querer en audio el asalto, pues estaba enviando un whatssapp. Además facilitó parte de la matrícula del vehículo y describió a su atacante.

El contenido de ese audio fue revelado esta mañana. Espejo Público publicó el contenido parcial del ataque, que no fue a mayores gracias a que dos jóvenes rescataron a la joven cuando 'El Chicle' trataba de introducirla supuestamente en el maletero de su coche. A continuación se reproduce el documento desvelado hoy:

- 'El Chicle': ¡Dame, dame el móvil ahora mismo!

- Víctima: Por favor... ¿Por qué?

- Porque necesito dinero, necesito dinero.

- Pero el móvil no por favor... Toma el dinero. Pero el móvil, no, por favor...

- ¿Tienes tarjeta?

- No, no tengo, pero...

- ¡El móvil!

- Tengo 20 euros, por favor.

- ¡El móvil!

- Por favor...

- Si sigues gritando te rajo. ¡Métete en el coche y dame el móvil!

- No, toma el dinero, por favor. El móvil no, por favor.

- Bueno, escucha. ¡Shhh! ¡Escucha! ¿Puedo hacerte una pregunta? Te haré una pregunta.

- Dime.

- ¿Tú eres Carla?

- No.

- Bueno, perdona... Era una broma de tu chico. Pensé... Pensé que eras Carla. Perdona, tía. Pensé que eras Carla. Escucha, no... ¿Estás tranquila? Mira, ven aquí... Nada, en serio. Mira, de verdad.

- Vale, ¿me dejas ir? ¿Bien?

- Vale, tranquila, ¿estás bien?

- Sí

- Perdona, ¿de verdad no eres Carla?

- No, no soy Carla.

- Tranquila, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? ¿Quieres que te dé su número? ¿Para ver si es él?

- Bien... No te preocupes.