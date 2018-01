La mujer de El Chicle y su hija lo visitan por segunda vez en prisión en una semana

José Enrique Abuín Gey, autor confeso de la muerte de Diana Quer, recibió ayer la segunda visita de su mujer y de su hija de 13 años en la prisión pontevedresa de A Lama. Rosario Rodríguez y la menor acudieron al penal para mantener este encuentro con El Chicle cuando todavía no había transcurrido una semana desde el primero. Este tuvo lugar el pasado sábado 20 de enero, fue a petición de la adolescente, duró unos 45 minutos y se enmarcó en la denominada "comunicación por cristales", la habitual de los fines de semana en los penales españoles.

Pero para la visita de ayer, Abuín Gey pidió, a efectos de que le fuese autorizada, un vis a vis familiar, que permite que el preso tenga una comunicación directa con sus familiares, sin cristales de por medio, en una celda diseñada para este cometido.

Rosario viajó hasta A Lama en el mismo vehículo en el que lo había hecho el sábado pasado. Llegó a primera hora de la mañana junto a su hija y ambas abandonaron después el centro penitenciario pasadas las 13.15 horas. El encuentro para el que El Chicle pidió permiso, el vis a vis familiar, suele tener una duración de hora y media, si bien el tiempo que los familiares de los reos están en el penal se suele prolongar para los trámites formales que requieren estas visitas.

Tras el primer encuentro de la esposa y su hija con Abuín Gey, Juan Carlos Quer, padre de Diana, criticó que el reo tuviera la posibilidad de comunicarse con Rosario. No lo ve "conveniente", consideró. Y es que los progenitores de la joven asesinada han presentado un recurso contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira de desimputar a la mujer, que llegó a estar en calidad de investigada en la causa. Frente al criterio del magistrado compartido por la fiscal de que la mujer no tuvo participación en la desaparición y crimen de la joven madrileña, y que está exenta penalmente del delito de encubrimiento, la acusación particular ve "prematuro" su retirada del procedimiento. La Audiencia Provincial de A Coruña, en donde recaerá este recurso de apelación, tendrá la última palabra al respecto de la situación procesal de Rosario Rodríguez.

Y mientras prosigue la investigación judicial, El Chicle cumplirá esta próxima semana su primer mes encarcelado por el caso de Diana Quer. Tras ser detenido y finalmente guiar a la Guardia Civil hasta la nave de Asados (Rianxo) donde el cadáver de la víctima permaneció oculto durante casi 500 días, el imputado ingresaba en la cárcel el 1 de enero de este mismo año. Los primeros días los pasó en el penitenciario coruñés de Teixeiro, pero desde el día 10 se encuentra en la pontevedresa de A Lama.