El jurado declara culpable de homicidio al hombre que mató a su compañero de piso con una plancha en Nigrán

El jurado ha declarado culpable de homicidio a Ihor V. al hombre de nacionalidad ucraniana que mató a un compatriota con una plancha en el piso en el que convivían en Praia América, en Nigrán. El delito que finalmente se le atribuye es homicidio con dolo eventual, lo que conlleva una reducción de la pena respecto a los 15 años que pedía el fiscal.

El tribunal popular considera probado que lo mató con un único golpe con la plancha y que aunque no tenía intención de matarlo sabía que podía ocurrir. Además, no se considera probado que la víctima, Roman S, esgrimiera un cuchillo contra su agresor como este declaró alegando que actuó en defensa propia. El jurado no ha visto probado la agravante de abuso de superioridad.