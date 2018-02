Brasil autoriza la extradición del banquero de Arousa que huyó con 1,4 millones

El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha autorizado la extradición a España del estradense Santiago Pelayo Sanmartín Carbón, que se fugó de Galicia en mayo de 2012 con más de 1,4 millones de euros de clientes de la sucursal de La Caixa de Vilagarcía (actual CaixaBank) donde trabajaba, si bien no ha trascendido la fecha de la entrega. Dejó atrás a su mujer y a dos hijas, pero él mismo llamó a la familia al día siguiente para comunicar que estaba bien, que no se preocuparan pero que no iba a volver. La entidad descubría entonces las prácticas fraudulentas del millonario fugitivo.

Reclamado por la Interpol y por el Juzgado de Instancia e Instrucción 2 de Vilagarcía, fue localizado en el estado brasileño de Goiás, donde era socio de una empresa el pasado mes de marzo. Ante el riesgo de fuga, el tribunal ordenó el verano pasado el ingreso en prisión preventiva para completar el proceso de extradición.

Una resolución del Tribunal Supremo Federal del pasado 5 de diciembre, autoriza por unanimidad de todos los magistrado, la extradición de Pelayo Sanmartín a petición del Gobierno de España. El tribunal aprueba la viabilidad de su entrega a España por un crimen continuado de estafa agravada, en los términos que también recoge la legislación brasileña y al considerar que los delitos no han prescrito ni en España ni el Brasil. Las autoridades brasileñas establecen, por último, que el tiempo que el estradense ha pasado en prisión a la espera de la extradición y de su entrega a España, se descuente de la que condena que en su día le pueda corresponder.

La desaparición de la noche a la mañana del empleado de banca y socio de una empresa creó inicialmente gran preocupación por si hubiera sufrido un accidente pues se marchó en un lujoso Lexus que se había comprado. Fue su socio el que denunció su desaparición y la del vehículo. Enseguida se descubrió el desfalco de 1,4 millones de euros, que afectaba en principio a solo dos clientes de Vilagarcía de Arousa. Santiago Pelayo Sanmartín forma parte de una familia de cinco hermanos muy conocida en A Estrada, donde dirigía la Promotora Técnica Estradense. Sanmartín se incorporó a la plantilla de la oficina de La Caixa apenas año y medio antes de su fuga. Se encargaba de cobrar las deudas a morosos en la comarca.