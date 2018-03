'El Chicle' cuenta a sus padres que cree que en "siete años" estará fuera de prisión

José Enrique Abuín, ´El Chicle´, ha escrito una carta a sus padres en la que reconoce su participación en la muerte de Diana Quer, alude de nuevo a la responsabilidad de su esposa, Rosario Rodríguez, y señala su confianza en que, a pesar de que intuye que será condenado a entre "10 a 15 años" de prisión por el homicidio de la joven madrileña, "a los 7 estaría fuera" de la cárcel.

"Vosotros tranquilos aquí. Ya me dijo la abogada que me iban a pedir homicidio, son de 10 a 15 años, pero a los 7 estaría fuera. Tranquilos. ¿Vale?", comunica desde la cárcel 'El Chicle' a sus padres, según la carta a la que ha tenido acceso ´La Vanguardia´. "Sed fuertes y gracias por el apoyo. Os quiero y ya sé que me queréis, siento mucho que nos encontremos en esta situación pero ahora ya está", añade en la carta, escrita en gallego y que, según el citado diario, ha sido entregada por los padres al juez de Ribeira.

El presunto asesino de Diana Quer habla en otro de los párrafos de la misiva de su esposa, implicándola en los hechos. "También entenderme no quiero que Rosario pase por esto. Por eso dije que fui yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejad todo así. No le digáis nada", dice José Enrique Abuín, que en otra frase desliza su perplejidad al recordar como Rosario Rodríguez le subrayase que "lo nuestro ya se acabó". "Me costó mucho olvidarte como hombre, pero no quiero que albergues ninguna esperanza conmigo", relata 'El Chicle' que le indicó su esposa y madre de la hija que ambos tienen en común.

Rosario Rodríguez quedó en libertad sin medidas cautelares después de que la justicia la tomase declaración tras el hallazgo del cadáver de Diana Quer y la detención de su marido. Los abogados del padre de la joven han pedido que se reabra la investigación sobre la mujer, que ha visitado en varias ocasiones a 'El Chicle' en la prisión pontevedresa de A Lama, donde se halla recluido desde primeros de enero.