Imputan once delitos al conductor que arrolló a ciclistas de A Guarda

Transcurridos más de dos años, la investigación judicial por el arrollamiento a un pelotón de ciclistas en A Guarda, ya llegó a su fin. El Juzgado de Instrucción número 3 de Tui acaba de dictar el auto en el que acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y atribuye al conductor del todoterreno que causó el siniestro, Manuel B. A.L., que cumplió 90 años este mes, la presunta autoría de 11 delitos: dos de homicidio por imprudencia grave -por los deportistas fallecidos- y nueve de lesiones imprudentes -por los heridos-.

La conclusión desvela una incógnita que había en la causa. La juez no imputa por delito de omisión del deber de socorro. Los deportistas siempre insistieron en que hubo "denegación de auxilio" ya que, tras los hechos, el conductor llegó a parar para a continuación arrancar y marcharse. El investigado, mientras, justificó que se fue a un restaurante próximo a pedir ayuda. El dueño del establecimiento declaró en sede judicial que cuando el automovilista llegó confesó que "había atropellado a unos ciclistas" e "insistía" en llamar para alertar de lo sucedido. Pese a no incluirse este ilícito en el auto, fuentes jurídicas dicen que ello no impide que Fiscalía o acusaciones particulares formulen acusación.

El atropello al pelotón de 14 ciclistas fue el sábado, 12 de marzo de 2016. Ese día falleció José Antonio Casás Pérez, Ñito. Casi diez meses después perdía la vida Diego Freiría Fernández, al no superar las graves lesiones. Mientras, los deportistas heridos, pese a las secuelas que arrastran, recuperan la normalidad en sus vidas con la excepción del profesor e investigador José Antonio Vilán. Tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta y aún lucha por recuperarse, con rehabilitación.

En el auto, la juez señala que, practicadas las diligencias, hay "indicios bastantes" de la presunta comisión por parte del conductor de los delitos que refiere. "Todo apunta" a que el automovilista, "por no percatarse de la presencia de los ciclistas", tras rebasar a los dos que circulaban de últimos, "realizó un posterior atropello múltiple".