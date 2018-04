Triplica la tasa de alcohol al volante en Vilagarcía con su hijo en el coche

La Guardia Civil investiga a una mujer que obtuvo resultado positivo en la prueba de alcohol por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas --triplicó la tasa máxima permitida-- cuando viajaba con su hijo menor en el coche por la carretera PO-549 a su paso por el municipio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Según ha informado el Instituto Armado, le dieron el alto dentro de un punto de verificación de alcohol y drogas dinámicos realizados por patrullas integrales de motoristas de la Agrupación de Tráfico en la provincia de Pontevedra.

Los hechos sucedieron este lunes, 23 de abril, cuando los agentes se encontraban en la carretera PO-549 a la altura de Vilagarcía de Arousa. Durante la realización de las pruebas a diferentes usuarios, interceptaron un turismo al que, tras requerirle la documentación a su conductora, pudieron comprobar que tenía la ITV caducada e iba acompañada de un menor en el asiento trasero.

Al realizar la prueba de alcoholemia, la conductora obtuvo 0,90 miligramos por litro de aire espirado en la primera y 0,87 mg/l en la segunda pasados los diez minutos reglamentarios, "superando ampliamente la tasa de 0,60 mg/l que constituye delito", destacan las mismas fuentes.

"TOMÉ UNAS CERVEZAS"

Tras realizarle las pruebas de alcoholemia, a la conductora se le instruyeron las correspondientes diligencias por un delito contra la seguridad vial.

Al informar los agentes que no podía continuar viaje conduciendo ya que su vehículo quedaba inmovilizado hasta que desaparecieran las causas, la conductora manifestó a los agentes: "Me podíais dejar continuar, no es para tanto, hace mucho calor y me tomé unas cervezas mientras esperaba que saliera el niño del colegio para refrescarme un poco".

Si bien a la hora del control, los termómetros según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "rozaban los 30 grados", la Guardia Civil subraya que "no justifica en ningún caso tal ingesta de alcohol, ni se recomienda hacerlo si después se tiene pensado hacerse cargo de un vehículo".

Las diligencias instruidas por un delito contra la seguridad vial, han sido entregadas en el juzgado de Instrucción de guardia de Pontevedra y se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores los hechos.

OTRAS INTERCEPTADAS

La Guadia Civil recuerda que recientemente en una carretera de la provincia de Lugo otra conductora fue sorprendida bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando se dirigía al colegio a recoger a sus hijos y carecía, además, de todos los puntos del carné.

También una conductora en Melide (A Coruña) se "quejaba", recuerda la Benemérita, tras ser detectada superando la tasa de alcoholemia porque ella pensaba que no había controles a causa del fuerte aguacero que caía en la zona.

Por todo ello, la Guardia Civil en Galicia advierte de que este tipo de conductas "ponen en riesgo tanto al propio conductor como a los demás usuarios de la vía y están penadas con prisión, con multa o con la de trabajos en beneficio de la comunidad".