La explosión de Tui fuerza a la Xunta a pedir una inspección exhaustiva de las pirotécnicas

¿Cómo es posible que se almacene material pirotécnico de forma clandestina sin que nadie se dé cuenta? ¿Se podría haber evitado la catástrofe? El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que, tras la explosión de Tui, en la que fallecieron dos personas y quedaron heridas otras treinta, es normal que "surjan preguntas" por la "lógica alarma" que genera este tipo de sucesos. Y, por eso, la Delegación del Gobierno, que es la que tiene las competencias, emprenderá, a instancias del Ejecutivo gallego, una inspección "pormenorizada" de todas las empresas pirotécnicas autorizadas en Galicia. "Se procederá a repasar una por una las instalaciones, tanto de manipulación como de almacenamiento", explicó el titular de la Xunta.

Pese a que, según Feijóo, hay "un control severo y una normativa estricta" en relación con las empresas de pirotecnia, advierte que ninguna administración puede "garantizar al cien por cien" que nadie se salte la ley. Aún así, y "para que la gente se quede más tranquila" Feijóo explicó que se revisarán todas las pirotécnicas autorizadas en la comunidad autónoma.

Estas empresas necesitan una licencia que concede el Ministerio de Industria pero son los concellos los que deben vigilar que las instalaciones cumplan los requisitos y las condiciones exigidas para realizar esa actividad.

La inspección, sin embargo, solo incluirá las instalaciones autorizadas, no las que están al margen de la ley, como era el caso del almacén que explotó en Tui, puesto que ésas, en caso de existir, no están localizadas. Por esta razón, Feijóo, además de pedir ayuda a la Delegación del Gobierno para revisar todas las empresas, también apeló a la "colaboración ciudadana" para que denuncien este tipo de instalaciones. "Todos los que puedan aclarar algo sería bueno que pongan su testimonio a disposición", señaló.

El presidente de la Xunta, por su parte, aclaró que no tiene constancia de ninguna denuncia previa relacionada con la pirotécnica de Tui, puesto que las competencias corresponden al Gobierno y a los ayuntamientos.

Feijóo reclamó además "una investigación completa" para determinar "qué ocurrió, quién o quienes son los responsables y garantizar que no vuelva a ocurrir". "¿Cómo es posible que al lado de casas donde vive gente se guarden explosivos en depósitos sin reglamentación?", se preguntó.

Tras el Consello de la Xunta, el jefe del Ejecutivo gallego dio el pésame a la familia de los dos fallecidos y mostró su apoyo a los heridos y las personas que han sufrido daños en sus viviendas. En este sentido, avanzó que el Gobierno autonómico dará ayudas para reconstruir las casas dañadas por la explosión.

Será una orden de subvenciones similar a la que se publicó para compensar a los afectados por los incendios forestales de octubre. Feijóo, sin embargo, no avanzó el montante económico puesto que aún no han cuantificado los desperfectos. Además aclaró que habrá que ver si la empresa pirotécnica causante del destrozo dispone de seguro de responsabilidad patrimonial y si las viviendas estaban aseguradas. "No vamos a pagar con dinero público lo que corresponde a las aseguradoras, pero si no hay póliza, estará la Xunta", aseguró trasladando un mensaje de "tranquilidad" a los damnificados.