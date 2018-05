Doce viviendas en alquiler para realojos

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, se marca como prioridad localizar viviendas para los realojados: "No pueden vivir siempre en un hotel, necesitan retomar su vida", indica. El problema es la escasa oferta de alquiler en el municipio. "No quieren ir a Salvaterra, donde hay oferta de alquiler, pero ya tenemos aquí 12 viviendas, aunque deben adecuarse a las familias. Tenemos una de siete miembros, y claro, no pueden ir a un piso normal", explica. Las próxima semanas el Diario Oficial de Galicia publicará las ayudas para reconstruir y rehabilitar viviendas en Tui.