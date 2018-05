"La cárcel no nos arregla nada; que lo pongan a reconstruir nuestras casas"

Jaime Bugallo iba camino de Hacienda de Tui en el día de ayer cuando, al pasar por la plaza de la Inmaculada, se encontró con Francisco González Lameiro, el propietario del almacén pirotécnico clandestino que explotó hace una semana en Paramos. El empresario iba detenido por la Guardia Civil de camino al juzgado. La intención de Bugallo no era agredir al dueño de la pirotécnica La Gallega. "Me puse muy nervioso y lo hice sin pensar, pero no me arrepiento", reconoció.

Bugallo es uno de los vecinos que perdió su casa en la explosión, de la cual tuvo conocimiento a través de un grupo de WhatsApp. "Estaba trabajando en Vigo y alguien pasó una foto del fuego a un grupo, pero en ese momento no me ubiqué y no pensé que fuera en mi barrio", cuenta el afectado, quien más tarde, para tener más información, llamó a su vecino Isidro, otro de los damnificados, y este le respondió "vente para aquí que esto está ardiendo todo".

"Al llegar me encontré con el petate", aseguró Jaime, que lleva una semana de un lado para otro, durmiendo un día en casa de un hijo y el otro en la de su madre. Ahora le toca empezar de nuevo en un piso de alquiler que logró en Tui, aunque todavía le quedan muchas dudas por resolver. Desconoce si le pasarán los gastos del recibo de la luz, el agua o la comunidad, como tampoco sabe si podrá recuperar su vivienda de Paramos. "Cada día las noticias son peores", lamenta mientras visita lo que queda de su casa, al tiempo que da gracias por no haber estado en ella en el momento de la detonación.

Con González Lameiro, el pirotécnico al que intentó propinar un puñetazo ayer, tenía una relación de "vecinos normales". Sobre su ingreso en prisión opinó que "que lo metan en la cárcel no nos arregla nada, aún por encima tendremos que pagarle la estancia con nuestros impuestos". "Que lo pongan a trabajar reconstruyendo nuestras casas y que las Administraciones nos ofrezcan soluciones lo más rápido posible", sentenció.