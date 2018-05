La reconstrucción de la 'zona cero' de Tui superará los 17 millones, según los técnicos

La rehabilitación de la zona cero de Paramos y su entorno más inmediato puede costar más de 17 millones de euros, según una primera valoración oficiosa realizada por técnicos expertos, arquitectos y aparejadores, que han trabajado de forma voluntaria en el epicentro de la explosión.

El Concello de Tui no realizará valoración de daños ya que no dispone de medios para ello según informó ayer el alcalde, Carlos Vázquez Padín, que indicó que ha solicitado a la vicepresidencia de la Xunta que lo haga. La consultora GOC ya trabaja en el lugar de los hechos encargada por la Xunta inicialmente para realizar una clasificación pormenorizada y una relación de daños, que a día de ayer no se había concluido, y de la que previsiblemente podrá extraerse el coste final.

Los expertos consultados por este periódico creen que solo en la zona cero serán necesarios más de 16 millones de euros de los cuales 6,2 millones se destinarían a construir las casas que quedaron totalmente destruidas (31 casas a una media de 200.000 euros por vivienda), 6 millones a viviendas cuya estructura resultó dañada (60 casas a una media de 100.000 euros), 1,2 millones para restaurar tejados y otros daños de otras viviendas de la zona más próxima (n total 50 viviendas a una media de 25.000 euros), 2 millones serían para reposición de caminos y servicios varios y un millón para el desescombro. Pero el coste no se quedará ahí existen otras 191 viviendas ya más alejadas con daños en la carpintería exterior y 107 en la interior, algunas de las cuales se sitúan hasta a un kilómetro de distancia. También existen casas que necesitan tan solo un retejado, daños en vehículos y otros, que son difíciles de cuantificar sin la relación de los mismos.

Los expertos consultados trabajaron de forma voluntaria durante los primeros días y su trabajo consistió en dirigir el apuntalamiento realizado por los bomberos y realizar valoraciones de urgencia para que algunos afectados pudiesen entrar con seguridad a retirar pertenencias de sus casas. Son profesionales reconocidos que residen o trabajan en zonas próximas o que tienen familiares en la zona afectada.

Además de la valoración pormenorizada de daños, la administración deberá desarrollar un instrumento que permita reconstruir algunas de las casas que han caído, ya que muchas de ellas no pueden adaptarse a las características del actual Plan Xeral de Tui, pues no son viviendas estrictamente aisladas sino unidas entre si y sin los metros cuadrados necesarios para obtener una licencia. Un decreto ley u otro sistema que además sea ágil en tiempos -evitando por ejemplo la estrategia ambiental- es lo que recomiendan ante una catástrofe de esta magnitud.