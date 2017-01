Jesús Calleja regresa a Cuatro con la nueva temporada de 'Volando voy'

La cadena estrena hoy, a las 22.40 horas, la segunda entrega

El alpinista leonés Jesús Calleja vuelve a subirse al helicóptero Robinson 44 para emprender misiones de ayuda en enclaves geográficos poco conocidos de España, que de paso da a conocer a la audiencia, en la segunda temporada de Volando voy, que Cuatro estrena esta noche a las 22.40 horas. "Este programa me permite conocer España de una forma espectacular, desde el aire. En tierra, mi relación con las gentes es verdadera: aprendo, me río y me emociono", señaló el presentador de este espacio.

El objetivo del programa es mejorar la vida de la población local de cada uno de los enclaves visitados poniendo a su disposición avances tecnológicos y científicos. En la bahía de Fornells (Menorca), por ejemplo, Calleja colaborará con el Centro Oceanográfico de Baleares para contabilizar las larvas de langosta que hay en esas agua y saber así cuántas habrá en el futuro y cómo pescar de forma sostenible, al tiempo que descubre el secreto de la caldereta de langosta de la zona y enseña a una vecina de 95 años su casa desde el aire.

En Doñana, se pondrá en marcha un banco de semen del caballo marismeño para perpetuar esta especie autóctona, en el Delta del Ebro el aventurero participará en un programa para evitar la desaparición de estos humedales y en Muniellos (Asturias) ayudará a mejorar la cobertura de internet para que los vecinos den a conocer uno de los robledales más extensos del continente europeo.

En el almeriense desierto de Tabernas ayudará a los vecinos a aprovechar la energía solar y en la Sierra de la Culebra (Zamora) colaborará con los vecinos para animar a repoblar una de las zonas más deshabitadas del país. Jesús Callejo también visitará la comunidad gallega durante esta segunda temporada. En concreto, el equipo del programa visitará la zona de la Ribeira Sacra, donde se construirá un camino para mejorar las condiciones de los viticultores.

La nueva temporada de Volando Voy, con Jesús Calleja de nuevo al frente del programa, se estrenará tras la emisión de una nueva entrega de Firts Dates, el espacio presentado por Carlos Sobera en el que distintas personas acuden a buscar pareja.