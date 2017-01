Risto Mejide: "Me levanto del Chester un poco menos tonto de lo que soy"

"Estoy empeñado en entrevistar a la reina Letizia", asegura

Risto Mejide vuelve a sentarse en el sofá, pero no repite programa. Si en Viajando con Chester puso el acento en la biografía de personalidades varias, en Chester in love hablará con ellas y con desconocidos de "temas que son importantes en la vida", explica el comunicador.

El nuevo programa de Cuatro y La Fábrica de la Tele que estrena dicha cadena el domingo a las 21.30 horas, llevará al sofá más famoso de la televisión a "gente muy variada y muy relevante", como Esperanza Aguirre, Mónica Cruz, Fernando Sánchez Dragó, Pablo Echenique, Miguel Poveda, Raúl Arévalo, el padre Ángel, Nacho Vidal o Belén Esteban.

Sobre la princesa del pueblo, con la que hablará sobre la presión de la fama, dice Mejide que "a todo el mundo le sorprenderá mucho", por situarla en un entorno "al que no está acostumbrada" y por ser él quien la entreviste.

No todos a los que ha querido sentar en el Chester han aceptado. "Siempre hay imposibles. Desde el principio estoy empeñado en entrevistar a la reina Letizia. Creo que tiene un gran Chester". No obstante, apunta que "en esta nueva etapa lo más interesante es la dinámica de la conversación, hablar con el invitado sobre temas que consideramos importantes en la vida como el amor, que centra el primer capítulo y que es la base de todo; la educación, la fama que hoy es asequible a todo el mundo por las redes sociales, el sexo, la religión... Muchísimos temas y todos universales".

En este nuevo programa, a la opinión del entrevistado se sumarán las de expertos en el tema que se aborde, así como la de integrantes del público del estudio, que tendrá un papel muy activo.

En su primera entrega el amor centrará las conversaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el actor de cine porno Nacho Vidal y el cantante Miguel Poveda, a cuyas opiniones se sumarán las de la escritora Lucía Etxebarria y el científico Francisco Tornay, además de los testimonios del público.

Para una persona que considera que "meterse en líos es estar vivo", Chester in Love es "un lío maravilloso, pasar de una conversación de dos a tres o más bandas, estar atento a la vida, entender la vida desde otros puntos de vista y aprender". "Cada vez que me siento en el Chester me levanto siendo un poco menos tonto de lo que soy", afirma.

Mejide, que se considera un "comunicador", ha descubierto en el Chester "lo enriquecedor que es dejar de escucharse a uno mismo y escuchar a los demás".