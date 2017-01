La serie 'Sé quién eres' de Telecinco será emitida en el Reino Unido

La serie de televisión de Mediaset Sé quién eres será emitida en el Reino Unido, tras su venta a BBC Four, bajo el nombre el título I know who you are, según informó ayer el grupo de comunicación.

Producida por Telecinco en colaboración con Arca Audiovisual (Filmax), Sé quién eres formó parte de las series destacadas en el último festival internacional MipTV de Cannes (Francia). Según Mediaset, además de la mencionada venta a BBC Four, se cerraron acuerdos para la emisión o adaptación de Sé quién eres en Francia, Alemania, Israel, Turquía y Polonia. También en Latinoamérica, a través de Blim, plataforma de vídeo bajo demanda del Grupo Televisa.

La ficción, dirigida por Pau Freixas, cuenta con Blanca Portillo, Aida Folch o Francesc Garrido como actores principales de una trama que en España llegará el lunes a su tercera entrega.