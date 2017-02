Jaime Cantizano conducirá la gala 'Objetivo Eurovisión' en La 1 de TVE

Jaime Cantizano presentará Objetivo Eurovisión, el programa en el que se decidirá qué artista representa a España en la 62ª edición del certamen y que previsiblemente se emitirá el 12 de febrero. LeKlein, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los artistas que optan a participar en el festival que se celebrará el próximo mes de mayo.

"Estoy encantado. Yo llevo mucho tiempo vinculado con la música, y Eurovisión es una fiesta de la música, de la televisión, es reuniones con amigos, es fiesta. Es un espectáculo global alucinante", señaló esta semana Cantizano, quien añadió: "Siempre he visto el festival, pero ahora voy a vivir el proceso de una manera diferente. Y además me encanta estar con gente que quiere vivir esta oportunidad".

Respecto a los candidatos, RTVE recordó que LeKlein (Vanesa Cortés) se impuso en la final del #EuroCasting, un proceso de dos meses de duración que concluyó el pasado 11 de enero en un programa emitido por RTVE.es. Participará con Ouch!, pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos.

Por otro lado, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los cinco jóvenes artistas profesionales seleccionados de manera interna en RTVE. Con Maika y su canción Momento crítico llegará el rock, una canción compuesta por J.J. Santana y Rafael Artesero; el joven cantautor Manel Navarro participará con el tema pop Do it for your lover, del que es coautor junto a Antonio Rayo Rayito.

Asimismo, Mario Jefferson defenderá la canción pop Spin my head, de Chris Wahle, Mario Jefferson y Mandy Díaz; la propuesta de Mirela se llama Contigo, pop latino compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez; y Paula Rojo presentará en directo Lo que nunca fue, una canción de country pop compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena.

El Festival de Eurovisión tendrá lugar los días 9, 11 y 13 de mayo de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, con capacidad para 11.000 espectadores. La ciudad más grande de Ucrania se alzó como la elegida para acoger el festival de música europea tras la victoria de Yamala.