El Día de Los Simpson y el aniversario de 'First Dates' marcan la semana televisiva

Cuatro celebrará el 'cumpleaños' de su exitoso programa de citas a ciegas

Pasadas las minivacaciones de Semana Santa, Atresmedia se tiñe de amarillo el miércoles para celebrar el Día Mundial de Los Simpson y Cuatro de rojo con motivo del primer aniversario de su exitoso programa de citas a ciegas First Dates. Un año de emisión, un 8,7 % de cuota de pantalla y 1,5 millones de espectadores de media, y casi 4.000 solitarios dispuestos a encontrar pareja ante las cámaras son las cifras que arroja para Cuatro el espacio diario en el que Carlos Sobera ejerce de Cupido para parejas de todo tipo.



Para celebrarlo este Año de Amor, el canal prepara sorpresas para la semana próxima: hoy Jorge Javier Vázquez ejercerá como consejero sentimental, mañana Judith y Álex, uno de los flechazos del programa, enseñarán a sus padres la ecografía de su futuro nieto; el miércoles compartirán mesas seis pansexuales y el jueves regresan los protagonistas de la primera boda producto del espacio, que el viernes "se volverá loco". El fin de semana contará con invitados como Carmen Lomana y Marc Ostarcevic y con la presencia de otros que buscan pareja, los del reality Granjero busca esposa .



Para poner algo de acidez a la semana, Atresmedia se suma a la celebración del Día Mundial de Los Simpson el miércoles, que coincide con el 30 aniversario de la emisión en Estados Unidos del primer cortometraje de la serie de animación más importante y longeva de la televisión, que ha recibido más de 160 premios.



La familia amarilla creada por Matt Groening está instalada en la parrilla del grupo desde 1994, donde ha protagonizado 600 episodios, por lo que habrá maratones y emisiones especiales en Antena 3 y Neox el miércoles, además de acciones en redes sociales.



A la programación de RTVE se incorpora el actor Karra Elejalde que, a partir de hoy, acudirá al rescate de alimentos autóctonos en vías de extinción con ayuda de productores y cocineros en SOS Alimentos (La 1, 00.30 horas)



En el primer episodio, rodado en Vitoria, buscará la gallina llodiana o rubia alavesa, una especie local desaparecida desde hace décadas que el criador Federico Guinea está recuperando, trabajo que conocerá de la mano del cocinero Senén González (Sagartoki), a cuya carta se incorporará un plato con los huevos y la carne de esta ave como protagonista.



Novedades también en Ten, que hoy a las 23.00 horas estrena Lalala La Toya para descubrir que, tras vivir a la sombra de la familia Jackson, tiene mucho carácter que enseñar; mañana a las 22.30 horas Vidas en orden, en el que Carolina Ferre ayuda al espectador a poner orden, mental y emocional, en su día a día, y el viernes Guerra de muebles con Ellen DeGeneres, que pondrá a competir a seis diseñadores.



Powerless es la primera sitcom del universo DC Comics y la programa Cosmo a partir del domingo a las diez de la noche en doble episodio. Mucho humor en sus doce entregas, centradas en una empresa de seguridad especializada en la venta de productos para proteger a la gente normal de los efectos de las constantes batallas entre superhéroes y sus eternos antagonistas.



A Fox Life llega Pilar Rubio como ejemplo de retrato de una mujer de hoy, que trabaja dentro y fuera de casa, hace ejercicio y cuida su alimentación. Será en Fit Life, a partir del jueves en prime time.



Todo lo contrario del papel que protagoniza Kaitlin Olson en The Mick, que se estrena en el mismo canal el miércoles a las 22.55 horas y que cuenta las peripecias de una mujer que no es precisamente un modelo de comportamiento y que se ve obligada a cuidar de sus tres sobrinos cuando encarcelan a su hermana.



En Netflix debuta la serie antológica de seis partes Hot Girls Wanted: Turned on, que versa sobre personas cuyas vidas se han visto afectadas por la explosión de pornografía, citas y relaciones sexuales en internet, y Girlboss, trece capítulos para conocer la historia de Amoruso, quien empezó a vender ropa vintage en eBay y con solo 28 años construyó un imperio multimillonario en este sector (ambas el viernes).



Siguiendo la estela de las series históricas sobre la monarquía que tanto gustan al espectador, HBO estrena hoy The White Princess, una producción de ocho episodios que cuenta la historia de Isabel de York, la hija de la Reina Blanca, y su matrimonio concertado con Enrique VII. El mismo día pone a disposición de sus usuarios la tercera y última temporada de The Leftovers y el miércoles Famous in love, sobre una estudiante que alcanza un inesperado éxito después de un casting para un papel en una superproducción de Hollywood y tendrá que aprender a adaptarse a su nueva vida como estrella de cine.



Para Movistar+ esta semana es la del clásico, el partido Real Madrid-FC Barcelona del domingo a las 20.45 horas.