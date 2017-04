'El transistor' de José Ramón de la Morena se emitirá en Radio Marca

El transistor de Onda Cero, dirigido y presentado por José Ramón de la Morena, se emitirá también en Radio Marca gracias a un acuerdo de colaboración alcanzado entre Atresmedia y Unidad Editorial, con el objetivo de reforzar sus respectivas ofertas deportivas. Así lo dieron a conocer ayer ambas compañías, para precisar después que la alianza entre los dos grupos de comunicación permitirá que el programa deportivo se emita todos los días, de 23.30 a 01.30 horas, de forma simultánea desde mañana coincidiendo con una nueva jornada de Champions League.



Asimismo, explicaron que el acuerdo -escenificado en un acto por José Ramón de la Morena, y el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo- es, a su vez, "la base de una estrategia de sinergias entre los diferentes soportes de Marca (prensa, radio e internet) y las áreas de deportes del grupo Atresmedia" al que también pertenece Onda Cero o Antena 3.



"Tengo muchísimas ganas de saludar desde El transistor a los oyentes de Radio Marca, que desde hoy mismo ya son de esta familia que cada noche aparta sus problemas para dedicarnos un rato, para dedicarle un rato a la radio deportiva. Espero no defraudarles, y también espero poder contarles -igual que he hecho hasta ahora- las grandes gestas del deporte español, que seguro están por venir", señaló ayer De la Morena.



Por su parte, Gallardo expresó que esta unión supone "una alianza muy positiva" que les ayuda a fortalecer su "posición de liderazgo en todos los soportes". "La intención ahora es enriquecer aún más este acuerdo con proyectos editoriales conjuntos de forma puntual. Se trata de un gran salto cualitativo para nuestra renovada Radio Marca que, de la mano de Edu García se ha posicionado como una indiscutible referencia en el sector", apostilló.



Asimismo, el director general de Unidad Editorial, Javier Cabrerizo, afirmó que con este acuerdo se ofrece "la mejor programación deportiva a los oyentes de Radio Marca". "Marca potencia así su presencia en radio, que se complementa con la mejor oferta digital y en papel, fortaleciendo su posición de liderazgo en información deportiva", resaltó.



El director general de Atresmedia Radio, Ramón Osorio, explicó que esta alianza les va a permitir establecer sinergias "muy positivas entre Marca y Atresmedia, sinergias de las que, sin duda, los principales beneficiados serán los espectadores, los oyentes, los lectores y los usuarios web". "La llegada de José Ramón de la Morena a la antena de Radio Marca es un proceso natural, que garantiza una mayor difusión del programa El transistor de Onda Cero (...)", resaltó Osorio.