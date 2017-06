Cuatro buscará al mejor anfitrión en el concurso 'Ven a cenar conmigo'

Ven a cenar conmigo, el concurso en el que cinco desconocidos intentan llevarse el título de mejor anfitrión y 3.000 euros a través de otras tantas cenas con sus oponentes, volverá a la parrilla televisiva española, esta vez en Cuatro.

El programa, que se emitió en 2008 en Antena 3 y que es una adaptación de Come dine with me, con versiones en más de 40 países, está en fase de búsqueda de concursantes, que deberán ser habilidosos en la cocina y capaces de crear un ambiente agradable en unas cenas en sus propias casas y en las que todos son competencia, según informó ayer Cuatro. El concurso, que se emitirá semanalmente en una fecha aún no anunciada, está producido en colaboración con Warner Bros y se puede solicitar la participación en el proceso de selección de los concursantes a través de la página oficial de la cadena.