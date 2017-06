El humorista Joaquín Reyes protagonizará la nueva entrega de 'El Mago Pop'

El cómico Joaquín Reyes será el próximo en pasar dos días con el Mago Pop, en una nueva entrega de El Mago Pop: 48 horas con que ayer comenzó a grabarse en Madrid y que emitirá el canal DMAX en una fecha aún no anunciada.

Producido por El Terrat, la nueva temporada del programa tendrá también como invitados del ilusionista Antonio Díaz a Raúl Arévalo, Antonio Orozco y Adrián Lastra, entre otros, según anunció ayer en una nota la cadena.

"Me gusta pensar que hay cosas que no tienen explicación, y no me refiero a la elección de Trump, sino a la magia", señaló el humorista sobre la experiencia de pasar los dos próximos días junto al mago, con quien el espectador descubrirá "su rostro más espontáneo y familiar" ya que el reto es "llegar a su auténtica personalidad a través de sus sorprendentes trucos".

La "sombra de Reyes"

Para ello adaptará su magia al humor del cómico albaceteño y le propondrá juegos relacionados con algunas de sus principales pasiones, como los cómics, los guiones de cine y sus propios hijos, que también serán protagonistas de algunos de estos "trucos personalizados".

El Mago Pop será "la sombra de Reyes" y le acompañará en sus rutinas diarias, desde desayunar en el centro de Madrid a pasear por el Templo de Debod, pasando por comer con su familia o hacer una ronda por sus bares favoritos en el barrio de Malasaña.