Ana Rosa: "Nos ha ido bien este año por generar información propia"

Admite que la política es el bloque que más le gusta de su programa

La presentadora Ana Rosa Quintana dará el relevo a Joaquín Prat el próximo lunes en El programa del verano, después de que mañana finalice la décimo tercera temporada de El programa de Ana Rosa, que les ha "ido muy bien" al haber apostado por generar "información propia".

A falta de dos programas para que se vaya de vacaciones, y con el deseo de que sea un verano "tranquilo", en el que no haya "muchos incendios", Ana Rosa Quintana resaltó el trabajo que su equipo ha hecho para tener una investigación "prácticamente todos los días", es decir, para llevar al espectador "temas que afectan directamente a las personas".

"Creo que esta apuesta por generar nuestra propia información nos ha ido muy bien", destacó la madrileña (1956), quien dio importancia al "foco" que han puesto en el ciudadano.

Pero también expresó su voluntad de seguimiento de la vida política que ha llevado todos los días a su mesa de debate: "En el terreno político pensábamos que después de las elecciones la cosa se iba a tranquilizar, pero hemos tenido un Congreso del PSOE, que ni pensábamos que podría ocurrir, y una moción de censura. Creo que va a seguir estando todo muy movido en política a mi vuelta".

En cuanto a la atención que presta a Venezuela, donde envió a reporteros para informar de primera mano sobre la situación de aquel país, la periodista dijo que no pueden "ser impasibles" a que la gente se esté "manifestando pacíficamente y les estén disparando y torturando". "El mundo no puede mirar hacia otro lado, Venezuela es un país cercano. Tenemos muchos venezolanos en nuestro país, hablan la misma lengua que nosotros, hay una cercanía", matizó.

A partir del próximo lunes, los miembros de su programa se "pondrán a trabajar" en la nueva temporada, por lo que se desconocen las novedades que traerá su décimo cuarta temporada. Una nueva cita en la que, según sus palabras, volverá a disfrutar con la política, la parte que más le gusta, y con lo que "tiene que ver con los ciudadanos". "La otra parte -la que hace referencia a la información de corazón y de otros programas- me divierte y me entretiene, es como una parte de relajación", aseveró. Quintana expresó, no obstante, que lo que "marca la diferencia" año tras año de su programa con el resto de propuestas es su "equipo", una "familia".