Carlos Herrera revela que negocia conducir un programa de entretenimiento en TVE

El periodista Carlos Herrera reconoció que tiene una propuesta para conducir un programa de entretenimiento de fin de semana en TVE, aunque precisó que los detalles no están cerrados. "Una productora de televisión de prestigio y de fuste me ha propuesto hacer un programa de televisión, un programa de entretenimiento, no un programa informativo", dijo el locutor en su programa radiofónico Herrera en Cope. En respuesta a la pregunta de una oyente, el periodista aclaró que seguirá dirigiendo el programa radiofónico en la Cope al menos durante este año: "Esta temporada, si no me echan antes, la tengo entera pillada".

En su cuenta de Twitter, el locutor añadió que el programa aún no está confirmado. "Tener a la caverna ultraizquierdista incendiada por un anuncio de programa no confirmado es maravilloso. Todos los reaccionarios histéricos!", escribió el locutor en la red de microblogging.

Por su parte, fuentes de TVE negaron el fichaje de Herrera.