Antonio Banderas dará vida a Picasso en la serie 'Genius' de Nacional Geographic

Antonio Banderas será Pablo Picasso en la segunda temporada de la serie de televisión Genius, una producción de National Geographic que estará dedicará al genial pintor de Málaga, sin que ello signifique que el actor renuncie a serlo también en el proyecto cinematográfico de Carlos Saura. De hecho, Banderas confirmó ayer que se reunirá en Madrid con el director maño para retomar su colaboración en el filme que Saura lleva años intentando sacar adelante sobre un momento muy preciso de la vida de Pablo Picasso, los 33 días que tardó en pintar el Guernica, un proyecto largamente acariciado por el actor.

"Tenemos que establecer una estrategia y tratar de llegar a un acuerdo, sobre todo de fechas", señaló el actor, en una entrevista realizada en Madrid donde ayer presentó la app para la red social de actores Vibuk a la que se incorpora como socio inversor.

"Para mí el proyecto de Picasso con Carlos Saura siempre ha sido el proyecto de Carlos; él tiene una idea muy diferente, más Saura que Picasso, y más centrada en la Guerra Civil española", señaló el actor.

En este mismo sentido, a finales de agosto, Carlos Saura mostró su optimismo por este proyecto: "Es una historia preciosa. Llevo años luchando con ella y siempre ha habido algún problema. Cuando podía Antonio, no estaba el dinero, o cuando estaba el dinero, no podía Antonio o no podía yo".