La segunda temporada de 'This is us' regresa mañana a Fox Life

La serie This is us, una de las sorpresas de la pasada temporada, con nueve nominaciones a los últimos premios Emmy y tres a los Globos de Oro, regresa al canal Fox Life a partir de mañana, con Silvester Stallone como invitado especial.

En la segunda temporada continúan todos los actores principales de la serie como Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley y Mandy Moore, según informó ayer esta cadena de televisión.

Elegida el pasado año como una de las diez series mejores de la temporada para el American Film Institute, This is us fue creada por Dan Fogelman ( Crazy, Stupid, Love) a partir de la casualidad de reunir a cuatro personajes que han nacido el mismo día, que resultan además ser de la misma familia.

Las vidas de los miembros de la familia Pearson continuarán tejiendo su historia narrada en dos tiempos diferentes: el momento actual con los hijos en su edad adulta y los años de infancia junto a sus padres.

Silvester Stallone hará una aparición para interpretarse a sí mismo como compañero de reparto y mentor patriarcal de Kevin (Justin Hartley) durante el rodaje de una producción bélica, según informó ayer la cadena FOX.

Este canal estrenará hoy Seal team, una serie que narrará los conflictos profesionales y familiares de los miembros de un grupo de elite integrado en los Navy SEAL. Se estrena una semana después que en EEUU.