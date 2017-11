Cristina Pardo confiesa haber presentado con "unas copas"

Los largos especiales informativos que mantienen largas horas a los periodistas al pie del cañón han aumentado durante las últimas semanas con la vertiginosa actualidad que se está viviendo en Cataluña. Muchos han bromeado, incluido Jordi Évole, con quién cuidará de los hijos de Ferreras y Ana Pastor mientras ellos trabajan sin parar en La Sexta.

"No entendía mi letra"

Cristina Pardo ha revelado ahora una anécdota en 'El Hormiguero' respecto a esta disponibilidad de 24 horas a la que se enfrentan los periodistas.

La presentadora relata como en junio de 2012 se encontraba tomando unas copas por el barrio de La Latina en Madrid cuando recibió una llamada para cubrir el rescate de la banca española en directo: "Me había tomado unos gin-tonics, unos cuantos, y entonces me llamaron para que fuera al rescate bancario, a la rueda de prensa del ministro de Economía, y fui".

"No entendía mi letra, de hecho, pero lo salvé", bromeó Cristina Pardo en el programa. Pablo Motos terminó preguntándole si alguien lo notó: "Si me conoces, igual un poco sí. Pero no". En Zappeando han dado con el momento exacto al que se refiere la presentadora, como se puede ver en el vídeo.