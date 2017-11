Reproducir un menú de 3 estrellas Michelin, el reto de la final de 'MasterChef Celebrity'

Tensión, nervios, lágrimas y alegría promete la gran final de MasterChef Celebrity 2 que mañana emite La 1 de TVE, mientras que las risas están garantizadas con la comedia Vergüenza de Movistar+ y el morbo con Granjero busca esposa, que vuelve a Cuatro con su sexta temporada.

Sin cambios en la parrilla de La 1, que esta noche emite la cuarta gala de OT con Alejandro Parreño como jurado, Maldita Nerea y Ruth Lorenzo como artistas invitados y el tercer expulsado. Mañana será el turno de la gran final de MasterChef Celebrity 2 y los concursantes no lo tendrán fácil: reproducir un plato de María Marte, con dos estrellas Michelin en Club Allard (Madrid) y un menú del triestrellado del Celler de Can Roca (Girona) en su espectacular cocina. En el duelo final, los dos finalistas tendrán que convencer al jurado y a dos invitados especiales: Martín Berasategui (ocho estrellas Michelin) y Quique Dacosta (tres estrellas Michelin).

Y del 25 al 27 de noviembre RTVE desarrolla su campaña Concienciados contra la violencia de género con el documental La maleta de Marta (jueves 23, a las 01.00 horas en La 2), Gett: el divorcio de Viviane Amsalem (sábado 25 a las 22.00 horas en La 2) y La noche temática dedicada a esta lacra el mismo día y en el mismo canal a continuación.

La Liga de Campeones vuelve a Antena 3 mañana a las 20.45 horas con el partido de vuelta entre el Apoel chipriota y el Real Madrid (la ida se saldó con un 3-0 a favor de los merengues). Y el jueves se despide La Casa de Papel, una de las que más réditos le ha aportado a la cadena esta temporada gracias a la acción y a la tensión en torno al intento de robo a la Real Casa de la Moneda.

Cuatro estrena el miércoles en horario de máxima audiencia la sexta entrega de Granjero busca esposa con Carlos Lozano como presentador y un variopinto grupo de granjeros que buscan el amor: David, Patricia, José, Garicoitz y Facundo, este último un criador de caballos y primer gay que participa en el programa, destaca la cadena.

Coincidiendo con las campañas comerciales globales del Black Friday y del Cyber Monday, Divinity programa del 20 al 27 de noviembre el Pink Friday, que traerá cine, la segunda temporada de Quantico (en la que se incorpora Joan Kortajarena), la tercera de Murder in the First y el estreno del concurso de modistos Pasarela a la fama, presentado por Heidi Klum.

Movistar+ pone a disposición de sus clientes el viernes su serie original Vergüenza, protagonizada por el ferrolano Javier Gutiérrez (Jesús) y Malena Alterio (Nuria), una pareja normal con sus crisis normales. Él es un fotógrafo de bodas y bautizos que se cree llamado a algo más sublime, la fotografía artística, y ella sufre una situación laboral inestable que le hace dudar de si alcanzará sus sueños de juventud. Hasta ahí no hay motivo para las risas, pero es que esta pareja tiene un pequeño gran problema: en cualquier situación está abocada a hacer el ridículo delante de sus amigos y familiares, quedando fatal de la forma más incómoda.

A la plataforma, concretamente a su canal #0, vuelve también la nueva temporada de Tabú, en la que Jon Sistiaga analiza el machismo desde múltiples perspectivas en cuatro entregas que se verán a partir del miércoles a las 22.00 horas. Ese mismo día estrena en doble episodio a partir de las 21.35 horas la temporada dos de Animal Kingdom, la historia de una de las familias más tóxicas de la televisión: los Cody. Cosmo apuesta por la versión británica, léase la original, de First Dates a partir del lunes a las 21.00 horas, tras lo que se emitirá de lunes a jueves a la misma hora. El programa de citas surgió en el Reino Unido en junio de 2013 y se emite desde entonces con gran éxito en Channel 4, además de contar con versiones en España, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Australia, Italia, Suecia, Polonia, Israel, Francia, Holanda y Brasil.

Netflix estrena el miércoles Godless, serie original de la plataforma de ocho episodios, producida por el director de cine Steven Soderbergh, calificada como "el primer western feminista" y ambientada en 1884 en un pueblo minero de Nuevo México habitado únicamente por mujeres que ayudarán a Roy Goode (Jack O'Connell) a refugiarse de una banda de forajidos a los que ha traicionado. El mismo día HBO incorpora a su catálogo la nueva serie Marvel's Runaways, la historia de seis adolescentes diferentes que no se soportan entre sí.