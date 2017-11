'A Revista' asistirá hoxe en directo á Semana das Músicas do Audiovisual

Un momento da primeira edición da Semana das Músicas do Audiovisual, no Palacio da Ópera, en 2016.

Un momento da primeira edición da Semana das Músicas do Audiovisual, no Palacio da Ópera, en 2016. j. roller

A Revista da Televisión de Galicia (TVG) achegaralles hoxe aos espectadores a música galega. Os reporteiros do programa asistirán á segunda edición da Semana das Músicas do Audiovisual no Palacio da Ópera da Coruña, un festival singular organizado pola Academia Galega do Audovisual e pola Orquestra Sinfónica de Galicia coa intención de darlles protagonismo ás músicas para cine, televisión e outros medios audiovisuais.

Ademais, no estudio de gravacón estarán dous compoñentes da orquestra Saxo Compostela: a súa directora artística Elisa Arias, e o compositor e arranxista José Pérez, que presentan novo disco, en que lle renden homenaxe a Reveriano Soutullo, unha das figuras máis senlleiras da música clásica galega.

Por outra parte, coa chegada do Nadal, os reporteiros de A Revista irán de tendas por Santiago para coñecer cales son os xoguetes de moda nestas festas. Ademais, a colaboradora e avogada Ana Camiño falará de porque é importante e para que serve un letrado.

'Zigzag'

Por outra banda, o programa Zigzag da TVG 2 recibirá hoxe a visita do fotógrafo alacantino Alfonso Almendros, gañador do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, certame lanzado polo festival Outono Fotográfico, que trata de promover a fotografía contemporánea e as cuestións éticas que suscita respecto ás formas de dominación e imposición de límites ao pensamento. Almendros fíxose co premio co documental ficcionado To name a mountain, en que fai unha investigación sobre a viaxe polas Montañas Rocoas realizada en 1863 por Albert Bierstad e o seu amigo Fitz Hugh Ludlow.

Aproveitando a presenza deste artista, o espazo da TVG 2 fará un repaso do que está a ofrecer a 35ª edición do Outono Fotográfico, un certame que se erixe xa como un clásico das citas culturais de Galicia. Con 66 espazos expositivos e a participación de 280 artistas, o festival visita este ano 18 cidades galegas e 4 do norte de Portugal.

Sen deixar de lado a fotografía, o programa falará con Margarita Ledo, comisaria da exposición no Consello da Cultura Galega da fotógrafa catalá Anna Turbau. Ledo escolmou o legado da autora en Galicia entre os anos 1975 e 1979, cando realizou un arquivo fotográfico para presentar a nosa comunidade dun xeito distinto ao habitual.

Por outro lado, Zigzag referirase hoxe tamén á estrea do novo vídeo musical da rapeira Wöyza, titulado Shh e extraído do seu disco Pelea. Tanto a canción coma o vídeo intentan explicar a arte da sedución máis alá do sexo e o erotismo.