Juan y Medio, sin sanción por cortar la falda a su compañera en Canal Sur

El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha resuelto que Juan y Medio, el presentador del programa de Canal Sur Televisión La Tarde Aquí y Ahora, que cortó con unas tijeras el vestido de su compañera, incurrió en una "conducta antijurídica", inadecuada y reprochable, pero no conlleva ninguna infracción.

El CAA señala que es una conducta antijurídica porque "claramente fomenta una imagen no igualitaria y estereotipada de la mujer que la legislación no permite", aunque la actuación, sin embargo, no constituye ninguna infracción de las tipificadas como sancionables en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

El consejo considera que el tono humorístico de las escenas "no justifica su exceso", cuando además fueron "reiteradas de forma consciente" durante dos programas en dos días seguidos.