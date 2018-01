La serie 'Modern Family' finalizará tras su décima temporada

La serie Modern Family está a punto de despedirse de la televisión, ya que, según han confirmado sus creadores, la décima temporada de la serie será la última. Los últimos capítulos de la comedia centrada en la familia Pritchett se estrenarán en 2019.

La noticia la han anunciado los showrunners de Modern Family, Steve Levitan y Christopher Lloyd, durante los Premios de los Críticos de Televisión. "Si podemos dejarlo con la mayoría de la audiencia pidiendo más, creo que es la manera correcta de hacerlo", afirmó Levitan a The Hollywood Reporter. "Nunca digas nunca, pero no me puedo imaginar que hagamos más", confiesa el showrunner.

El reparto de la sitcom tiene contrato hasta la décima entrega episódica, lo que implica que ABC y 20th Century Fox Television tendrían que negociar una subida del sueldo de los actores si quieren continuar con la serie. Y es que en el reparto de Modern Family se encuentran algunos de actores mejor pagados de la televisión, como Sofía Vergara, cuyo sueldo asciende a medio millón de dólares por capítulo.

Los actores jóvenes como Sarah Hyland tampoco se quedan atrás, y amasan hasta 100.000 dólares por capítulo, lo que encarece enormemente el presupuesto de la sitcom.

El pasado miércoles se emitió el episodio número 200 de Modern Family, que tuvo una audiencia de 5,8 millones de espectadores, cifra alejada de los 14 millones de espectadores que tenían las primeras temporadas.