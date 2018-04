O piloto Jorge Lorenzo visitará esta noite o plató do 'Land Rober Tunai Show' da TVG

Os espectadores da Televisión de Galicia (TVG) teñen hoxe unha nova cita co humor en Land Rober Tunai Show, que unha vez máis ofrecerá os sketchs e os retos máis divertidos con Roberto Vilar, Xosé Antonio Touriñán e Eva Iglesias. Este xoves visita o programa o pentacampión do mundo de motociclismo Jorge Lorenzo, que coñecerá os personaxes máis legais da televisión: os Gorrillas. E isto non é todo, xa que os Xubilados polo Mundo van a Turquía. A que lles espera a Concha e Manolo nesta viaxe! Ademais o público vivirá en directo un novo asalto da gran Marisol.