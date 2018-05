O cantautor Andrés Suárez, protagonista de 'O gato con botas'

Manquiña paseará co artista ferrolán polos lugares da súa infancia

Mar, amor, praias, bicos, apertas, romances, traizóns... As cancións do ferrolán Andrés Suárez, o protagonista desta semana de O Gato con Botas, falan disto e de máis cousas. De neno surfeaba nas praias de Pantín (Valdoviño) e xa no instituto comezaba a crear as súas primeiras composicións para a rapaza máis guapa da súa clase.

De alí ata chegar aos bares de Compostela e logo aos de Madrid. Moitas barras, moitos amores e moitas cancións despois, Andrés Suárez é un dos cantautores con máis proxección. Manuel Manquiña paseará con el, nesta edición do programa, por esas praias e lugares tan especiais deste novo cantautor ferrolán.

A Revista porá hoxe o foco na encadernación de libros. O programa desprazarase ata Betanzos para coñecer o Obradoiro Penumbra, Premio Nacional de Encadernación no 2015 e afondará en directo no traballo artístico que hai detrás da creación dun libro.

Ademais, o programa dará todos os detalles acerca das Becas Erasmus, empregadas cada ano por milleiros de estudantes para cursar os seus estudos universitarios por toda Europa. A Revista estará en directo no departamento da USC que xestiona estas becas, onde se explicarán polo miúdo todos os datos.

Xa no eido da entrevistas, o espazo presentado por Sevi Martínez centrarase no consumo de alcol nos menores. Para iso falará en primeiro lugar con Manuel Serrano, xefe de Psiquiatría do Chuac, que explicará as posibles consecuencias para os menores. Tamén terá voz outro experto o técnico da UMAD de Santiago, Jorge Carballido, que explicará os perigos do famoso botellón.

Para rematar, hoxe visitará o estudio de gravación Carlos Roma, que falará da nova moda matching couple, que consiste en vestir igual que a túa parella.

Rodaxe

Por outra banda, o programa Zigzag da TVG 2 estará na rodaxe da película Elisa y Marcela, dirixida por Isabel Coixet, que se está a rodar en Galicia entre o 21 de maio e 2 6 de xuño. Con Natalia de Molina e Greta Fernández coma protagonistas, o filme conta cun amplo elenco galego e narra a historia das dúas mulleres que consumaron o primeiro matrimonio homosexual rexistrado en España.