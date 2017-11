Tres ideas para decorar tu casa con ´washi tape´

Si no tienes ganas de obras o reformas pero te apetece darle un nuevo aire a tu hogar, apúntate a la moda del ´washi tape´. Esta cinta adhesiva es muy barata, fácil de usar y muy versátil. Puedes utilizarla en cualquier rincón y conseguir un toque único. Además, es fácil de retirar y no causará daños en tus paredes o muebles cuando te canses de este estilo.



Tu hogar cobrará vida y color gracias al 'washi tape'. Apúntate estas ideas:



Decora tus muebles con ´washi tape´

Awesome table setting with washi tape! by @frulauvvik #washitape #washi #tablescape #repost Una publicación compartida de Washi Tape - Wishy Washi Tape (@wishywashi) el 25 de Abr de 2013 a la(s) 4:17 PDT

Decora tus paredes con ´washi tape´

Table legs, picture frames, hat rack and window are all Washi tape! By @suanpuk #washi #washitape #washimaskingtape #diy #creative #desk #hat #window #picture Una publicación compartida de Washi Tape - Wishy Washi Tape (@wishywashi) el 3 de May de 2014 a la(s) 7:00 PDT

Estás cansado de esos muebles monótonos y aburridos pero no tienes dinero para cambiarlos. No te preocupes, hazte con unas cintas de ´washi tape´ en los colores o motivos que más te gusten y ponte manos a la obra. Esa estancia que quieres renovar se convertirá en un rincón único.Traslada tus ideas a tus paredes sin recurrir a los vinilos. Da vida a tus ideas y crea tus propios vinilos con cintas de ´washi tape´. Distribuye las cintas a tu gusto y antojo y tus paredes se convertirán en auténticas obras de arte. La imaginación no tendrá límite con esta nueva tendencia decorativa.El '' te permitirá además, por ejemplo, conseguir sencilloso para esos entrañables primeros dibujos de tus hijos.