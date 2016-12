Concha Velasco cumple su sueño con '¡Canta!'

"Quién me iba a decir a mi que a los 77 años iba a hacer algo nuevo, cuando ya parece imposible", señala la actriz Concha Velasco, que se estrena este viernes como dobladora de dibujos animados en ¡Canta!, un musical para niños al más puro estilo Hollywood. "Es que ¡Canta! es Sunset Boulevard -El crepúsculo de los dioses en español- curiosamente el gran musical que a mí me hubiera gustado hacer en España y que nunca pude. Y al final he conseguido realizar un sueño, aunque haya sido en dibujos animados", explica la actriz.

La artista recuerda que le dio mucha envidia cuando Antonio Banderas hizo El gato con botas; ya entonces quiso ser él.

"Y llegó Nana", esta diva de la escena, retirada, todo glamour y estilazo aunque sea una oveja, a la que no le falta ni el lunar que también tiene Concha Velasco en la mejilla. Porque ¡Canta! recrea una ciudad en la que todos los habitantes son animales; el protagonista es un koala, Buster Moon, que gracias al esfuerzo de su padre ha logrado comprar un teatro, pero no tiene suerte con los espectáculos. Asistido por una camaleón viejecita, la señorita Crawly -a la que dobla Paco León-, idea un concurso para talentos de cuyo éxito depende que el banco no le embargue el teatro.